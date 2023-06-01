31 Mayıs 2023 günü ön gösterim ve protokol açılışı gerçekleştirilen ARTCONTACT İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, 1-4 Haziran tarihleri arasında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. ARTCONTACT Sanat Fuar, mottusunun merkezine “kamusal alanda sanat”’ı alarak, sanatı tabana yaymayı ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Bu yıl fuar, 120’nin üzerinde katılımcı, 1500’ün üzerinde sanatçı ve 4500’e yakın esere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 40’a yakın ülkeden sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Resim, heykel, seramik, video, performans, dijital art, street art gibi farklı sanat alanlarını barındıran fuar süresince söyleşiler, performans sanatları ve dinletiler gerçekleşecek.

Atis Fuarcılık ve ARTCONTACT Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, “ 3. ARTCONTACT’a da yüksek bir katılım hedefliyoruz ve 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. ARTANKARA’nın başarısı sanatı daha geniş bir tabana yaymasından kaynaklanıyor. ARTCONTACT’ta, İstanbul’un gereksinimleri göz önünde bulundurularak, sanatı kamusal alana yayarak bu bakış açısıyla düzenlemekteyiz. Sadece galeri ve alıcının yer aldığı değil, sanata ilgi duyan herkesin gezdiği, sanatçılarla bir araya gelip sanat üzerine sohbet edebildiği ve projeler üretebildiği bir organizasyon gerçekleştirme amacındayız” diye konuştu.

11.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan fuara giriş ücreti ise tam 100 TL öğrenci 50 TL olacak.