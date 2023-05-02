Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolunda büyük bir yara alan Arsenal, taraftarları önünde ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Arsenal taraftarları önünde galip gelerek, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Milyonlarca futbolsever ise bu zorlu karşılaşma hakkında detayları araştırıyor. Peki Arsenal Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arsenal Chelsea maçı hakkındaki tüm detayları Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik.

ARSENAL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal Chelseamaçı 22.00'da ve Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu karşılaşmayı Robert Jones yönetecek.

ARSENAL CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?