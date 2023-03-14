Türkiye’de meyve suyu ve içecek sektörünün köklü ve öncü markalarından Aroma, Dubai’de düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood 2023’te katılımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. İhracatını yaptığı %100 meyve suları ve nektar ürünlerinin yanında yeni içecek çeşitleri Karpuz& Çilek, Muz&Çilek, Ananas ve Mango gibi yeni lezzetleri beğeniye sunan Aroma; aynı zamanda fuar boyunca distribütör, ihracatçı ve sektör liderleriyle buluştu.

Dünya Ticaret Merkezi tarafından 20-24 Şubat günleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olan Gulfood’daki standında birçok ürün tadımı yapan marka, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fuar süresince marka farklı ülkelerden tam 70 firma ile de bir araya geldi. İsrail, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle yoğun görüşmeler gerçekleştiren Aroma’nın standında düzenlediği tanıtımlarda öne çıkan ürünleri %100 meyve sularının yanı sıra Aroma Sa-de markalı, doğal kaynak suyundan üretilen Direnç, Detoks, Enerji, Sindirim ve Güzellik çeşitleriyle vitaminli fonksiyonel içecekleri oldu. Aynı zamanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çevreye ve doğaya duyarlı, yenilenebilir kaynaklardan üretilen ve geri dönüştürülebilen pratik, karton ambalajda üretilen doğal kaynak suyu da fuarda en ilgi gören ürünlerden oldu.

Fuarın beklentilerinin de üzerinde bir verimlilikte geçtiğini belirten Aroma Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yrd. Ekrem Dolun, gerçekleştirdikleri fuar katılımlarıyla ihracat potansiyelini arttırma, sektördeki yeni açılımları takip etme, müşteri taleplerini gözlemleme ve yeni ürünlerinin dünya pazarında tanıtımını yapma hedeflerini gerçekleştirdiklerini de söyledi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ