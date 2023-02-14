Ayrıca Aroma çalışanları ve yakınları arasında organize olunarak yapılan yardım kampanyaları ile 3 yardım tırı Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’a gönderildi. Su, meyve suyu, gıda, hijyen malzemeleri ve giysi gibi temel ihtiyaç ürünleri kamu kurumları ile organize şekilde çalışarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

AFAD ve Kızılay ile koordineli olarak yardım çalışmalarına destek olduklarını ifade eden Genel Müdür Sefer Kılınç; biz de bölgedeki bu zorlu sürece destek olmak için tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımızla afetten zarar gören bölgelere yardımlarımıza devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en korkunç depremlerinden birinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ayrıca deprem bölgesinde çalışan tüm görevlilere teşekkürlerimi sunarım” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ