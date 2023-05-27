Sadece 20 yıllık Mr. Universe ve toplam yedi kez Mr. Olympia - pek çok gelecek vadeden vücut geliştirmeci, Arnold Schwarzenegger'in başardıklarının hayalini kuruyor. Ancak Schwarzenegger, özellikle steroid almak söz konusu olduğunda, sporun karanlık tarafını da biliyor.

Arnold Schwarzenegger, belirli kaslar için hangi egzersizlerin en iyi olduğunu açıkladığında , birçok güç sporcusu onun her sözüne güveniyor. Bugün nasıl antrenman yaptığından bahsettiğinde , yaşlı insanları sporda aktif olmak için asla geç olmadığı konusunda motive ediyor. Ve Arnold Schwarzenegger steroid almaya karşı uyarıda bulunduğunda, genç vücut geliştiriciler onu dinleyecek - en azından 75 yaşındaki adamın umduğu şey bu. Şimdi performans artırıcı ilaçlarla ilgili deneyimlerinden, kendisinin ne kullandığından ve neden bugün bunları almamayı açıkça tavsiye ettiğinden bahsetti.

Arnold Schwarzenegger steroid kullanıyordu

Arnold Schwarzenegger steroidlere yabancı değil. 1980'lerin başlarında, Avusturyalı hakkında (kendisinin katkıda bulunduğu) bir kitap yayınlandıktan sonra, steroid kullanımının vücut geliştirme dünyasının bir parçası olduğu öğrenildi . Bununla birlikte, steroidlerin o zamanlar yasal olduğunu bilmek önemlidir, ABD Kongresi'nin onları yasadışı hale getiren yasayı 1990'a kadar çıkarmadı.

Bu arada, Schwarzenegger uzun kariyeri boyunca steroid kullandığını asla inkar etmedi. " Erkek Sağlığı " ile yaptığı bir röportajda şimdi hangilerinin olduğunu açıkladı: Testosteron ve D-Bol. İkincisi, Dianobol (D-Bol) markası altında satılan steroid metandienondur. Vücut geliştirmede popülerdir ve en sık kötüye kullanılan anabolik steroid olarak kabul edilir "Haftada yüz miligram", US Fitness Magazine tarafından testosteron tüketiminin ne kadar yüksek olduğu sorulduğunda Schwarzenegger'i ortaya çıkardı. "Ve sonra günde üç Dianabol, yani günde 15 miligram."

Steroid savunucusundan eleştirmene

Bir zamanlar Arnold Schwarzenegger için steroid kullanımı görünüşte normalken, aradan geçen on yıllar içinde fikrini değiştirdi. “Vücut geliştirme her zaman güvenli bir spor olarak görülmüştür. Ama şimdi artık değil. Şimdi insanlar ölüyor. Schwarzenegger, "Aşırı dozda uyuşturucudan ölüyorlar ve ne yaptıklarını bilmiyorlar" dedi. Şimdiye kadar sadece tıbbi gözetim altında testosteron ve D-Bol aldığını vurguluyor. Günümüzün sorunu: İnsanlar ilaçları profesyonel tavsiye almadan kullanıyor. “Şarlatanları dinliyorlar. Bir doktordan tıbbi tavsiye almak istersem, UCLA'ya veya Cleveland Clinic'e giderim."

Schwarzenegger itiraz ediyor: "Yapma!"

75 yaşındaki, belki de herkesin onu dinlemeyeceğini biliyor. Muhtemelen onu ikiyüzlü buldukları için: Steroidleri kendisi aldığında kim tavsiye edecek? Schwarzenegger, "Bunu söylemenin bana düşmediğinin farkındayım. Ancak tam da kendi kişisel deneyiminden dolayı - ayrıca steroid alan diğer birçok sporcunun çevresinde de - daha sonra acilen uyardı: "Bunu yapma. Evet, her zaman para kazanmanın kolay yolunu, hızlı zengin olmanın, etki yaratmanın kolay yolunu aradığımız bir dönemdeyiz. Ama vücudunu her kötüye kullandığında pişman olacaksın. Gördüğümü gençlerin bilmesini istiyorum.