Örnek No:55*

T.C. GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

2022/11747 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/11747 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, HARAÇÇI Mahalle/Köy, 4469 Ada, 6 Parsel, 1. Kat (6) Nolu B.B. Nolu Bağ ...

Adresi : Karlıbayır Mahallesi Selçuklu Caddesi No: 21 İç Kapı No: 6( Fiili 4)Arnavutköy/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 222,00 m2

Arsa Payı : 20/222

İmar Durumu : İnşaat tarzı Uygulama imar planında Emsal 1.10, Hmaks 4 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Aile Konutu Şerhi Mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2023 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/08/2023 - 11:19

01/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.