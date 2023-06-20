Arnavutköy Belediyesi, çevre ve yeşil alanları korumak amacıyla atılımlarına devam ediyor. İlçe sınırları içerisindeki yeni yapılan binalara iskan verirken ağaç dikimini zorunlu hale getiren belediye, önemli bir adım atmış durumda. Bu önlemle birlikte Arnavutköy, gelişen kent dokusunu yeşil alanlarla buluşturarak çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

Bu çevre dostu uygulamayla beraber 4700 ağaç toprakla buluştu. İnşa edilen yeni binaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ağaç dikim çalışmaları, ilçenin cadde ve sokaklarında yeşilin hakimiyetini sağlamayı hedefliyor. Yapı sahipleri tarafından sulanan ağaçlar ile gelecek nesiller, daha yeşil ve yaşanabilir bir Arnavutköy'ü miras alacaklar.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, bu adımın sadece çevreyle ilgili bir sorumluluk değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artırma amacına da hizmet ettiğini belirtiyor. Arnavutköy Belediyesi, gelecek dönemlerde de bu çevreci yaklaşımını sürdürerek, doğal yaşam alanlarını artırmak için çalışmalarına devam ediyor.