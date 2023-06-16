Örnek No:55*

T.C.

GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ

2022/8943 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8943 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi, 187 Ada, 1 Parsel sayılı,122.444,60 m² ana taşınmaz üzerinde bulunan 16/36352 arsa paylı,10 adet A, 22 adet B , 10 Adet C Tipi ana taşınmaz nitelikli, B19 blok, zemin kat (1) nolu 88,00 m² brüt 69,00 m² net alana sahip mesken nitelikli taşınmaz

Adresi : Ömerli Mah. Terme Sok. B-19 Blok No:4K Kiptaş 2. Etap Ömerli Konutları Arnavutköy/ İSTANBUL

İmar Durumu : Emsal 1.90 Hmaks: 11 kat ayrık nizam konut alanında, kısmen ticaret, ilköğretim, anaokulu, sosyal alan, part, dere koruma kuşağı, yol ve kısmen askeri güvenlik bölgesi sınırındadır.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan : 09/05/2014 tarih 9777 yevmiye ile yönetim planı mevcuttur.

Beyan : 06/01/2023 tarih 811 yevmiye ile yönetim planı değişikliği mevcuttur.

Kira Şerhi : 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır. (Bedaş Lehine 99 yıllığı 1 TL bedelle kira şerhi )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 11:00

29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.