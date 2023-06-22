Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Sahili’nde gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarıyla bölge halkına ve ziyaretçilere keyifli bir ortam sunmayı hedefliyor. Sahil düzenleme çalışmaları kapsamında, halk ve aile plajı başta olmak üzere çeşitli hizmetler ve spor etkinlikleri için yeni olanaklar sağlanıyor.

Karaburun sahilinde yapılan düzenleme çalışmaları, Arnavutköy Belediyesi tarafından titizlikle yürütülüyor. Sahil bölgesinin yenilenmesiyle birlikte, ziyaretçilere temiz ve düzenli bir kumsalda denize girme fırsatı sunuluyor. Cankurtaran hizmeti, şezlong, şemsiye, duş ve tuvalet gibi olanaklar da sağlanarak ziyaretçilerin konforlu gün geçirmesi amaçlanıyor

Ayrıca, spor faaliyetlerine ilgi duyanlar için de yeni imkânlar sunuluyor. Yenilenen plaj alanında mini futbol, plaj voleybolu, badminton gibi spor etkinliklerinin yapılabileceği alanlar oluşturuldu. Yeni düzenlemeler ve sağlanan hizmetler ile Karaburun’un yerli ve yabancı turistler için cazip bir ziyaret yeri haline getirilmesi amaçlanıyor.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı sosyal medya hesapları üzerinden “Karaburun sahilini de içine alan Millet Bahçesi’nin yapımına hızla devam ediyoruz. Bu çalışmanın yanı sıra, halk ve aile plajımız tertemiz kumsalı, cankurtaran, şezlong, şemsiye, duş-wc gibi hizmetleri; mini futbol, plaj voleybolu, badminton gibi spor etkinliklerine imkan sağlayan yeni yüzüyle hizmetinizde. Hayırlı olsun.” paylaşımı yaptı.