-Zengin bir lif kaynağı olan armut, içerdikleri ile uzun süre tok kalmanızı sağlar ve kilo kaybı yaratır.

-Kalp sağlığını korur. İnme riski ile ters orantılı olan meyvelerden biri de armuttur. Armut meyvesinin potasyum içeriği yüksek olduğu için bu, meyvenin kalp sağlığı üzerinde önemli bir etkisi vardır.

-Mide ve bağırsak tembelliği sonucunda oluşan kabızlık problemini de gün içinde lif kaynağı olan armudu tüketerek giderebilirsiniz.

-Armut içeriğinde hidroksisinnamik asit bulunuyor. Bu asit ise mide ve akciğer kanserine karşı bir duvar örerek sizi kanserden korur.

-Armut iyi bir C vitamini kaynağıdır ve bu nedenle yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

-Armudun kendisi kadar kabuğu da cildimiz için faydalıdır. Kabuğunda bulunan antioksidan maddeler, cildinizin iltihaplanmasını önleyecektir. Var olan sivilceleri ve akneleri de armut kabuğu ile cildinize masaj yaparak yok edebilirsiniz.

YENİGÜN HABER MERKEZİ