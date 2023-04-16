Başrollerini Oğuzhan Koç, Gizem Karaca ve İbrahim Büyükak'ın paylaştığı Özür Dilerim filmi için Armağan Çağlar sert açıklamalarda bulundu. +Disneyplus'ta yayınlanan Özür Dilerim filmini hiç beğenmeyen Armağan Çağlayan twitter hesabından şu açıklamada bulundu.

Filmin Konusu;

30'lu yaşların ortasında bir deniz fenerinde bekçilik yapan Erkin, yapayalnız bir adamdır. İddia ve bahis oyunları nedeniyle kredi borçları bulunan Erkin, bir gün dedesinin bulunduğu bakım evinden ölüm haberini alır. Huzurevinde kalan dedesinin yanına giden Erkin’in aslında dedesi vefat etmemiştir. Dedesi Erkin’den, yıllar önce kalbini kırdığı kardeşi Koray ve eski nişanlısı Merve’den özür dilemesini istemektedir. Erkin, kredi borçlarından kurtulmak için dedesinin steğini yapmak için yola koyulur.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi