Arkadaşlık ve Aşk bambaşka konseptler gibi görünse de, o kadar da uzak değil aslında. Her ikisinde de birini severiz ve onun tarafını tutarız. Aradaki fark onunla tensel temas kurmak kurmamak ve sahiplenmek sahiplenmemek kadardır. Bunun dışında bir fark yok gibidir.

Kadınlar tarafından kurulan ve 10 milyonu aşkın bir topluluğu bir araya getiren Avrupa’nın lîder buluşma uygulaması Gleeden’ın kadın üyeleri arasında yaptığı araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye’den ankete katılanların üçte ikisi (%67) arkadaşlık yaptığı biriyle aşk yaşadığını belirtti.

Arkadaştan sevgiliye

Arkadaştan aşka fenomenini daha iyi anlamak için Gleeden üyelerine, arkadaşlarının sevgilisi olmadan önce ne kadar süredir birbirlerini tanıdıklarını sordu.

Arkadaşlarıyla aşk ilişkisine geçenlerin %45’ü yakın zamanda tanıştıkları bir arkadaşıyla yakınlaşırken, %33’ü uzun zamandır arkadaşlık ettiği birine ilgi duymanın sonucunda ilişkiye girdiğini belirtiyor. Ankete katılanların %14’ü okul yıllarından tanıdığı bir arkadaşıyla birlikte olduğunu söylerken, %8’i ise çocukluk döneminden tanışık olduğu biriyle ilişki kurduğunu belirtiyor.

Arkadaşlık neden aşka açılan bir kapıdır

Araştırmanın son bölümünde, Gleeden üyelerine arkadaşlıktan aşka götüren motivasyonu sordu.

Katılımcıların %38’i güvendiği biriyle ilişki kurmayı seçtiği için arkadaşına yöneldiğini söylüyor. %29’u bir yabancıyla tanışmanın zorluğu yerine elinin altındaki biriyle yakınlaş-mayı daha kolay bulduğunu belirtiyor. %21’u birlikte eğlenebildiği insanla aşk yaşamayı cazip bulduğunu söylerken, %11’i bu yakınlaşmalarının tek sorumlusunun birlikte içmek olduğunu söylüyor.