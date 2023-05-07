Son dönemlerde her akşam ve hafta sonları yalnız kalan dostlarımızı düşündük ve sizin için arkadaşlarınız ve aileniz ile oynayabileceğiniz mobil oyunların yer aldığı zengin bir liste hazırlamak istedik.

Listemizde artık popüler olan ve çoğu kişi tarafından denenmiş oyunlar yerine fazla bilinmeyen veya yeni çıkan oyunlara yer vermeye çalıştık. Birebir rekabet, FPS, RPG gibi farklı türlerde olan oyunlarla, evlere kapandığımız bu süreci daha eğlenceli geçirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz çeşitli online oyunlar bulunmaktadır. İşte birbirinden eğlenceli ve heyecanlı online oyunlar:

Among Us

Bu sosyal taktik oyununda, mürettebat üyeleri ve kötü niyetli İmpostorlar arasında güven ve şüphe unsurlarıyla dolu bir deneyim yaşayacaksınız.

Valorant

Bu hızlı tempolu ve taktiksel birinci şahıs nişancı oyununda arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturarak diğer takımlara karşı savaşın.

Apex Legends

Bu Battle Royale oyununda arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturarak hayatta kalmak için savaşın ve diğer takımlara karşı mücadele edin.

Counter-Strike Global Offensive (CS:GO)

Bu popüler birinci şahıs nişancı oyununda arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturarak teröristlerle veya terörle mücadele ekipleriyle savaşın.

Call of Duty Warzone

Bu Battle Royale oyununda arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturarak hayatta kalmak için savaşın ve diğer takımlara karşı mücadele edin.

Fortnite

Bu Battle Royale oyununda arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturarak hayatta kalmak için savaşın ve diğer takımlara karşı mücadele edin.

League of Legends

Bu popüler MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) oyununda, arkadaşlarınızla takım olarak savaşarak rakip takımın üssünü yok etmeye çalışabilirsiniz.

DOTA 2

Bu strateji ve beceri odaklı MOBA oyununda arkadaşlarınızla birlikte takım oluşturarak diğer takımlara karşı mücadele edin.

Rocket League

Bu futbol ve araba yarışı karışımı oyun, arkadaşlarınızla birlikte heyecanlı ve eğlenceli bir deneyim sunar.

Sea of Thieves

Rainbow Six Siege

Overwatch

Bu takım tabanlı çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyununda, arkadaşlarınızla birlikte farklı kahramanlarla görevleri tamamlamaya çalışın.

Dead by Daylight

Bu asimetrik çok oyunculu korku oyununda, biri katil olurken diğerleri hayatta kalmaya çalışan oyuncularla işbirliği yaparak oynayın.

Warframe

Bu ücretsiz bilim kurgu tabanlı co-op oyununda, arkadaşlarınızla birlikte düşmanlarla savaşarak görevleri tamamlamaya çalışın.

Destiny 2

Bu çevrimiçi çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyununda, arkadaşlarınızla birlikte görevleri tamamlamak için savaşın ve fantastik dünyayı keşfedin.

Borderlands 3

Bu co-op birinci şahıs nişancı oyununda, arkadaşlarınızla birlikte maceraya atılın, düşmanları alt edin ve bol miktarda ganimet toplayın.

Payday 2

Bu co-op birinci şahıs nişancı oyununda, arkadaşlarınızla birlikte soygunlar düzenleyin ve polisten kaçarak görevleri tamamlamaya çalışın.

Left 4 Dead 2

Bu co-op zombi temalı birinci şahıs nişancı oyununda, arkadaşlarınızla birlikte zombi istilasından kaçarak hayatta kalmaya çalışın.

Diablo III

Bu aksiyon rol yapma oyununda, arkadaşlarınızla birlikte zindanlarda canavarları alt edin ve ganimetleri toplayarak karakterlerinizi güçlendirin.

Team Fortress 2

Bu takım tabanlı çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyununda, arkadaşlarınızla birlikte farklı karakter sınıflarıyla görevleri tamamlamaya çalışın.

Bu oyunlar, arkadaşlarınızla online olarak eğlenceli zaman geçirmenize olanak sağlar ve işbirliği ve iletişim becerilerinizi geliştirir.