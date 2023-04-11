Kanal D ekranlarının yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar'ın ekrana kısa süreli ara vermesinin ardından son akıbeti belli oldu. Yaz aylarında çekime başlanacak olan dizinin kadrosunda  Zafer Ergin, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu yer alacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu dizinin yayın haklarını Kanal D İç Yapımlar’a devretme kararı aldı. Prensipte anlaşan taraflar arasında imzalar da yakında atılacak.

Dizinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh, "Birincisi çok yoruldum. İkincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu" dedi.

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Tiyatroya zaman ayırmak istediğini söyleyen Çoruh, "Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek" ifadelerini kullandı.

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Dizinin Rıza Babası Zafer Engin'in dizinin final yapmadan aniden bitmesine sitem ederek şu ifadeleri kullandı.

"Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti"dedi.

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Zafer Engin'in 2020'de verdiği bir ropörtajda Arka Sokaklar için, "İnşallah 15 yıl daha ekranlardayız" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi