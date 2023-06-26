Uzun soluklu bir serüvene sahip olan Arka Sokaklar dizisi, Kanal D ekranlarında tam 17 yıldır izleyicilerle buluşuyor. Geçtiğimiz yıl ara veren dizi, beklenenden daha uzun bir süre boyunca ekrana gelmemişti. Ancak heyecanla beklenen yeni sezonun aynı gün ve saatte yayınlanacağı müjdesi geldi. Fakat, dizinin en sevilen karakterlerinden Selin Komiser'i canlandıran Oya Okar, ekip arkadaşlarına veda etme kararı aldı.

Arka Sokaklar Yeniden Ekranlarda

Arka Sokaklar dizisinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları sebebiyle 638. bölümde yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak planlanandan daha uzun süren bu aranın ardından diziye yeni bir soluk getirilmesi için önemli gelişmeler yaşandı. Dizinin hakları, Kanal D'nin iç yapımlar ekibinin kontrolünde olan D Media tarafından devralındı. Türker İnanoğlu'nun bedelsiz şekilde haklarını devrettiği dizi, yeni sezonda izleyicilerle buluşacak ve Orhan Oğuz ile Ozan Yurdakul tarafından yönetilecek. Bu sayede 17 sezon boyunca cuma akşamları sadık bir izleyici kitlesini ekrana bağlayan polisiye dizinin serüveni devam edecek.

Oya Okar ana kadrosuda değil

Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi Arka Sokaklar dizisinin eski kadrosundan bazı isimler, yeni sezonda yer alacaklarını açıkladı. Ancak Selin Komiser karakterine hayat veren Oya Okar, ana kadroda yer almayacak ve diziden ayrıldı. Seyircilerin merakla beklediği dizi, ağustos ayında çekimlere başlamayı planlıyor, yeni sezon için hazırlıklar hızla ilerliyor.