AKP'nin özgül ağırlığı Bülent Arınç, HÜDA-PAR'ın cumhur ittifakına katılmasıyla yeniden gündeme gelen Hizbullah'ı eleştirdi. Elips TV'de Ömer Şahin'in Portreler programında konuşan Arınç, Türkiye'nin sekülerleşme çağına girdiğini belirtti ve oruç tutmayanların sayısının azaldığını, teravih namazına giden kişi sayısının ise çok azaldığını söyledi. Ayrıca, vakit namazlarında da aynı durumun gözlendiğini ifade etti.

Arınç, dindarlığın içinden ahlakı kaybetmesi durumunda sadece bir şekilden ibaret kalacağını ve dinin siyasallaşmasının önemli etkenlerden biri olduğunu belirtti. İmam hatiplerin sayısının artmasının sevinilecek bir olay olduğunu ifade etti. İslamiyet anlayışının ve Müslümanlık anlayışının sorgulanır hale geldiğine dikkat çeken Arınç, Hizbullah ve DAEŞ'in Müslümanlık anlayışının benimsenmediğini ve Allah'ın onları uzak tutması gerektiğini söyledi.

Başörtüsü mücadelesi verenlerin şimdi başörtüsünü çıkardığını ve başörtülü bir polisin başörtülü kadına zulmettiği bir Türkiye'de ne anlatılacağını sordu. Arınç, Türkiye'deki ekonomik duruma da değindi ve eskiden 70 TL'ye doldurulan alışveriş filelerinin şimdi 400 liraya doldurulamadığını belirtti.

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