Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ali Yeşildağ ve Muhammed Yakut gibi isimlerin iktidara yönelik öne sürdüğü iddialara ilişkin yargı ve kolluk kuvvetlerinin "gereğini yapması gerektiğini" söyledi.

Manisa düzenlenen basın toplantısının ardından Gazete Duvar'a konuşan Arınç, "Kamuoyunu meşgul eden bu tür sözler iz bırakabilir. Biz temiz toplum iddiasıyla ortaya çıkmış bir partiyiz. Bunun üzerine gölge düşürecek bir takım olayların mutlaka araştırılması ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

"SADECE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Gündeme getirilen iddialara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın veya bir başkasının isimleri karıştırılarak yapılan bu açıklamalara sadece üzüntü duyuyorum" diyen Arınç, "Ama suç iddiası ve isnadında bulunmaları karşısında hem yargı makamlarının hem de kolluk kuvvetlerinin gerekeni yapması doğru olur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"DOĞRU OLMAMASINI TEMENNİ EDERİM"

Seçime yaklaşırken YouTube'da yayınlanan videolara dikkat çeken Arınç, bu videoları yayınlayanların "bir kısmının içeriden, bir kısmının da dışarıdan bağlantıları olduğunu" söyledi. Arınç, "Bunların doğruluk derecesini bilmem. Doğru olmamasını da temenni ederim" dedi.

İddialara ilişkin incelemelerin, 14 Mayıs seçimlerine kadar yapılmasının mümkün olmadığını söyleyen eski TBMM Başkanı, "İlgili makamlar gerekli soruşturmayı yapmalıdır, sonuçlarını da kamuoyuna açıklamalıdır. Bunlar seçime kadar olacak şeyler değilse bile, devletin kurumlarının bu konulardaki hassasiyetini her zaman için göstermesini beklerim" dedi.

ALİ YEŞİLDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ali Yeşildağ ilk yayınladığı videoda 2007’deki Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesinde; Çelebi Holding’in dosyasından “evrak çalarak” devre dışı bıraktıklarını ve IC Yatırım Holding’in kazanmasını sağladıklarını belirten Yeşildağ, Erdoğan’ın bu ihale için 1 milyar dolar aldığını iddia etti.

Yeşildağ ikinci videosunda ise eski Tarım Bakanı Mehdi Eker'le birlikte şirket kurduklarını belirtmişti. Yeşildağ, kurdukları şirket aracılığıyla Avrupa Birliği fonlarından Tarım Bakanlığı'na gelen milyarlarca dolarlık fonun dağıtıldığı ihaleleri Mehdi Eker sayesinde kazandıklarını iddia etti. Yine Mehdi Eker'in haber vermesi üzerine et ve tarım ürünleri ithal etmek için hazırlık yaptıkları, kendi hazırlıkları bitince de iktidarın et ve tarım ürünü ithalat yasağına son verildiği de Yeşildağ'ın iddiaları arasında. Yeşildağ ayrıca, bu sayede milyon dolarlık ihaleleri Eker'le ortak oldukları şirketlerin kazandığını ileri sürdü.