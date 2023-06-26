Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar arife günü ve bayramda eczanelerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Arife günü 27 Haziran, Kurban Bayramı ise 28 Haziran- 1 Temmuz arasında gerçekleşecek. Peki, bu tarihlerde eczaneler açık olacak mı? Eczaneler idari izin kapsamında yer alıyor mu? Tüm bilgiler haberimizde.

27 Haziran Arife Günü Eczaneler Açık Olacak Mı?

Eczaneler, Arife günü saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında açık olacak. Saat 13.00 sonrası ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Eczaneler Bayramda Açık Olacak Mı?

28 Haziran - 1 Temmuz'da gerçekleşecek olan Kurban Bayramı'nda yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak.

Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.