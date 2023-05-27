Trabzonspor'un genç yeteneği Arif Boşluk, hedeflerini ve gelecek planlarını açıkladı. 19 yaşındaki sol bek, ilk olarak Türkiye U21 milli takımına seçilmeyi amaçladığını belirtti. Ardından ise A milli takıma yükselerek sol bek pozisyonunda oynamak istediğini dile getirdi. Arif, milli takım formasını giymesi durumunda ise geri vermek istemeyeceğini vurguladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arif, Trabzonspor altyapısından yetişen ve başarılı olan veya kaybolan genç oyuncular olduğunu söyledi. Şans ve çok çalışma sayesinde daha da iyi bir seviyeye geleceğine inandığını vurguladı.

Arif Boşluk, örnek aldığı futbolcular arasında David Alaba ve Alphonso Davies'i gösterdi. Trabzonspor'da başarılı performans sergileyerek İngiltere Premier Lig gibi önemli organizasyonlarda forma giymeyi hedeflediğini ifade etti.

"Benim örneğim Ahmetcan Kaplan"

Genç futbolcu, Hollanda'nın Ajax takımına transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın kendisi için olumlu bir örnek olduğunun altını çizerek, "Şans benim yüzüme güldü. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Böyle devam etmek istiyorum. Tabii ki eksiklerimin olduğunu ve daha çalışmam gerektiğini biliyorum. Beni burada tutup tutmamak hocamızın elinde. Ben kendime güveniyorum, o da bana eğer güvenirse yüzünü kara çıkaracağımı düşünmüyorum. O nasıl uygun görürse, ben de öyle oynamaya devam edeceğim." diye konuştu.

Genç futbolcu, her zaman büyük maçları kazanmayı arzuladıklarını söyleyerek, Fenerbahçe maçında forma şansı buldukları için kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Milli takımda sol bek formasını başarıyla taşımak istediğini belirten Arif, altyapıda milli takımlara çağrıldığını ancak şanssız süreçler geçirdiğini aktardı. İlk hedefinin ümit milli takımı, ardından da A milli takımı olduğunu söyledi. Arif, kendisini uygun görenlerin ona forma şansı vermesi durumunda geri vermek istemeyeceğini açıkladı.

Son olarak, Trabzonspor taraftarını maçlara daha fazla ilgi göstermeye çağıran Arif, geçen sezonun şampiyonluk yarışında taraftarın büyük desteği olduğunu ve bu sezonun geçici bir durum olduğunu düşündüğünü belirtti. Kendisini ve takımı yalnız bırakmamalarını ve gelecek sezon tekrar aynı desteği göstermelerini umduğunu ifade etti.