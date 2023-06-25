Arefe gününün yaklaşmasıyla birlikte, tüm Müslüman alemi tarafından bu özel günün ibadetlerle geçirilmesi için hazırlıklar başladı. Arefe gününde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, sureler ve çekilecek tesbihler, zikirler araştırılmaya başlandı. Arefe günü yapılacak ibadetler arasında dualar ve çekilecek zikirler yer alıyor.

Arefe günü yapılacak ibadetler

Tövbe Namazı Kılmak

İkindi namazından sonra, Arefe duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalısınız. Bu namazda günahlarınızı itiraf edip Allah'a tövbe ederek günahlarınızın bağışlanmasını dilemelisiniz.

Mahsus Namaz

Zeval vakti geldiğinde açık alanda olmalı ve öğle ve ikindi namazlarını güzel bir şekilde kılmalısınız. Namazları tamamladıktan sonra iki rekat namaz daha kılmalısınız. Birinci rekatta Fatiha Suresi'nden sonra İhlas Suresi'ni, ikinci rekatta ise Fatiha Suresi'nden sonra Kafirun Suresi'ni okumalısınız.

Dua etmek

Arefe günü dua etmek büyük bir öneme sahiptir. Özel dilekleriniz, şükürleriniz ve tövbeleriniz için bolca dua etmelisiniz. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi, Arefe günü yapılan dua en hayırlı ve kabul edilen dualardandır.

Arefe günü Okunacak Dualar

Arefe gününün faziletine dayanarak, Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Arefe gününde oruç tutmak, geçmiş ve gelecek bir yıllık küçük günahlara kefaret olur. Aşure günü orucu ise sadece geçmiş bir senelik günaha kefaret olur."

İstiğfar Duası

"Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa huvel hayyel kayyumü ve etubü ileyh."

Tövbe Duası

"Allah'ım! Ben sana tövbe ediyorum, hatalarımı itiraf ediyorum. Günahlarımı affet, rahmetine sığınıyorum. İçten bir şekilde pişmanlık duyuyorum, tekrar aynı hatalara düşmemek için yardım et. Bana hidayet ve mağfiret nasip eyle. Amin."

Esma-ül Hüsna Zikri

Allah'ın güzel isimlerini anmak ve zikretmek, Arefe gününde yapılacak önemli ibadetlerden biridir. Bu zikirde, Allah'ın isimlerini tekrarlayarak O'na olan yakınlığınızı artırabilirsiniz.

Peygamberimize Salavat Getirmek: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed."