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Arefe günü ne zaman 2023 | Arife Günü 2023

Okulların kapanması ve YKS sınavı sonrasında aileler için yaz tatili başladı. Şimdi de Kurban Bayramı tatili merakla bekleniyor. Peki Arefe günü ne zaman 2023? Arife günü hangi gün? Bayramın 1. günü ne zaman? Acaba Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Bayrama kaç gün kaldı diyenler için 2023 yılı Kurban Bayramı tarihlerine göz atalım:

2023 Kurbanlık Bayramı arefe ne zaman? Arefe günü hangi gün?

Arefe 2023 ne zaman diye çok merak ediliyor. 2023 yılında Kurban Bayramı öncesinde Arefe Günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

Bayramın 1. günü ne zaman?

Kurban Bayramının ilk günü de 28 Haziran 2023.

Arefe günü tatil mi 2023? Arife günü tatil olacak mı?

Bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olup olmayacağı merakla bekleniyordu. Ve 9 gün tatil müjdesi hükümetten geldi. Arefe Günü 9 günlük tatilin içinde kalıyor. 26 Haziran Pazartesi günü ve 27 Haziran Salı günü idari tatil olarak ilan edildi.

Kurbana kaç gün kaldı 2023 Bayrama kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı'na 9 gün kaldı. Arefe gününe ise 8 gün var. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? Ona da göz atalım.

2023 bayram tatili ne zaman başlıyor?

9 günlük tatil bu hafta Cuma günü bitişi ile başlıyor. 24 Haziran günü 9 günlük bayram tatili başlıyor. Kurban Bayramı tatiline 5 gün kaldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ