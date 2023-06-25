Arefe günü, İslam dininde önemli bir gün olarak kabul edilmektedir. Arefe, Ramazan Bayramı'nın bir öncesindeki gün olarak bilinir. Bu gün, ibadetlerin ve dua etmenin faziletli olduğu bir gündür. İhlas Suresi ise Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biridir ve manevi bir değeri vardır.

İhlas Suresi'nin okunması, kişinin manevi huzurunu artırabilir ve Allah'a olan bağlılığını pekiştirebilir. Arefe günü İhlas Suresi okumanın fazileti konusunda hadislerde şu ifadeler yer almaktadır:

Hz. Aişe (r.a) rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Arefe günü yüz kere İhlas Suresi'ni okursa, Allah Teâlâ onun kırk yıl ibadet etmiş gibi sevabını yazar." (Tirmizi)

Bir başka hadiste ise Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kim Arefe günü yüz defa İhlas Suresi'ni okursa, Allah ona on köle azad etmiş gibi sevap yazar, on köle azad eder." (İbn Mace)

İhlas Suresi'nin Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: O, Allah birdir. Allah, sameddir (her şey O'na muhtaçtır). O, doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Ve O'na hiçbir şey denk olmamıştır.