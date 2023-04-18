AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Arefe günü ise herhangi bir dini bayramdan önceki gün olarak kabul edilir. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 20 Nisan ise arefe günü olacak. 20 Nisan Perşembe gününün arefe günü olması nedeniyle bütün bankalar yarım gün olacak şekilde hizmet verecektir. Yarım gün mesainin ardından bankalar kapanacak.Arefe günü yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler. Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı’nın 1. günü 21 Nisan tarihine denk gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü ise 20 Nisan Perşembe gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı ise 23 Nisan Pazar günü sona erecek. Okullarda bayram tatilinin ardından 24 Nisan'da ders başı yapılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ