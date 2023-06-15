Ardahan'da orman yangınlarının önüne geçmek için tedbirler alan Ardahan Valiliği, ormanlık alanlara girişleri yasakladı ve mesirelik alan ziyaretlerine kısıtlama getirdi.

Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; "Ardahan İlinde bulunan Merkez İlçede Cemal TURAL Tabiat Parkı, Göle İlçesinde Göle, Çakırüzüm ve Köprülü Mesire Yeri, Çıldır İlçesinde Çıldır Mesire Yeri, Hanak İlçesinde Hanak Mesire Yeri, Damal İlçesinde Damal Mesire Yeri ve Posof İlçesinde Posof Mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15/06/2023 tarihinden 15/09/2023 tarihine kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması, Ardahan İli ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 19.00’dan sabah saat 08.00’a kadar girişlerin yasaklanması, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi, başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, avcı ve çobanların ateş yakmasına ve anız (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmemesi, anız yakanlar hakkında yasal işlem yapılacağı konusunda vatandaşların muhtarlıklar vasıtasıyla bilgilendirilmesi, mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilboardlarda kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması gibi önlemler alındı.