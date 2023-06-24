2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına giren öğrenciler için 2022 yılında Ardahan'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır ve 2023 LGS'ye katılacak olan lise adaylarının tercih yaparken göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. İşte Ardahan'da bulunan bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:

İşte Ardahan Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Ardahan / Merkez / Ardahan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 358,37 18,42 16,27 Ardahan / Merkez / Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 325,60 27,34 27,92 Ardahan / Göle / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 262,74 53,15 51,97

Ardahan / Göle / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 225,64 76,04 71,63 Ardahan / Göle / Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 220,89 79,33 – Ardahan / Merkez / Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 210,76 86,18 79,99 Ardahan / Merkez / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 194,77 94,61 84,5 Ardahan / Merkez / Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 186,88 97,14 99,45 Ardahan / Merkez / Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız) İngilizce 175,51 99,08 79,99 Ardahan / Merkez / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 163,20 99,8 95,7

Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Ardahan'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Öğrenciler ve aileleri, bu verileri dikkate alarak tercihlerini yapmalı ve öğrencilerin yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseye yönlendirmelidir.

MEB tarafından yayınlanan verilere göre Ardahan Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.

Ardahan ilindeki liselere yerleşecek öğrenciler, taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yaparak eğitim hayatlarına en uygun şekilde devam edebilirler