47 yaşında ünlü şef Arda Türkmen ile güzel bir evliliği olan sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler,6 aylık bebeği"Ada Siena'yı" Olga isimli bir rus bakıcıya bırakarak Maldivlere tatil yapmaya gitti. Ünlü ismin reklam anlaşması için aylar öncesinden planlanmış bir anlaşma olduğunu belirtsede sosyal medyada oldukça eleştirildi.

Gelen bir yoruma çok sinirlenen Melodi, Elbirliler, ""Kötü kalpliliğinizde boğulun. Bu aldığınız ah'larla umarım rahat ediyorsunuzdur. 10 seneden fazladır bu işi yapıyorum. Bana, aileme, mesleğime, ilişkime, her şeye dilinizi uzattınız sesimi çıkarmadım ama konu, çocuğum olunca çok fena bozuşuruz"şeklinde cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi