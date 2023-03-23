Soluksuz bir fransız komedisi ''oscar şehir tiyatrolarında

Merve Kavakcı neden görevden alındı? Merve Kavakçı Kimdir, Kaç yaşında ve nerelidir?

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Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı anlatılan açıklamada, “Karışık’ın genel sağlık durumu iyidir. Zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştır ve adli soruşturma başlatılmıştır. Meydana gelen olay Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.” ifadesine yer verildi.

Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık , kendisinden iş isteyen M.D isimli bir kişiyle girdiği tartışma sonrası bacağından bıçaklandı. Belediye binasının önünde gerçekleşen olay sonrası yaralanan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık hastaneye kaldırıldı.