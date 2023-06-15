Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, başarılı bir sezonu geride bıraktı ve dünya devlerini peşine taktı. Genç yıldızın annesi Serap Güler'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.

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"HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR"

Arda Güler'in annesi Serap Güler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandı. Anne Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, "Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ