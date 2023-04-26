Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile gösterdiği performans ile de birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ARDA GÜLER'İN GELECEĞİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Kısa süre içinde Avrupa kulüplerinin de ilgilisini çeken genç yıldızın transfer olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Transferde adı Real Madrid, Barcelona, Napoli gibi birçok Avrupa devi ile anılan genç yıldız için son olarak ortaya flaş bir iddia atıldı. İşte tüm detaylar...

PREMİER LİG'DEN KANCA

Fenerbahçe'nin 18'lik yıldız adayı Arda Güler, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor.İngiliz basını, genç Arda Güler'in Newcastle United veya Arsenal'e gelmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ada basını, Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızının İngiltere Premier Lig'i tercih etmesi halinde, futbol dünyasındaki en büyük oyuncuların arasına katılabileceğini iddia etti.

İngiltere'den "hitc.com" sitesi, Arda Güler'i mercek altına aldı. 18 yaşındaki futbolcunun peşinde birçok kulübün bulunduğu belirtilirken, "Premier Lig'den Arsenal ve Newcastle United onu istiyor. Eğer tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir.

İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor. Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor.

Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor" denildi. (SABAH)