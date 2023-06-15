Arda Güler transfer mi oluyor? Arda Güler'e hangi kulüpler talip? Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler transfer döneminin en gözde ve talip gören oyuncusu durumunda. Avrupa'dan pek çok kulübün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı söyleniyor. Arda Güler transfer olmaya sıcak bakıyor mu? Arda Güler transferi için ne karar verecek? Fenerbahçeli genç oyuncunun transfer dedikoduları haberimizde...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler transfer sezonunun açılmasıyla birlikte en çok merak edilen oyuncu durumunda. Özellikle Avrupa kulüplerinin oyuncuyu alma konusunda çok istekli olduğu biliniyor.

Bu kulüplerden en sıcak ilgi gösteren takım ise Fransa şampiyonu ve dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran Paris Saint-Germain.

Messi ile sözleşme yenilemeyen Paris Saint-Germain, Arda Güler için ciddi bir rakamı Fenerbahçe'ye önerdiği söyleniyor.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'in annesi Serap Güler'den sosyal medyada bir paylaşım geldi. Serap Güler'in yaptığı paylaşım, taraftarlar tarafından Arda'nın transferinde sona yaklaşıldığı iması olarak algılandı.

Spor kamuoyuna göre Arda'nın transfer haberi çok yakında açıklanacak.