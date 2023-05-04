Arda Güler, 25 Şubat 2005'te Ankara'da doğdu ve şu anda 18 yaşındadır. Futbol kariyerine 9 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Güler, Şubat 2019'da Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu. Ocak 2021'de Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Arda Güler, sol ayağını çok iyi kullanan ve orta saha pozisyonunda oynayan yetenekli bir oyuncudur. Fenerbahçe efsanesi Alex'i idol olarak gören Güler, 10 numara pozisyonunda görev almaktadır.

Arda Güler, şimdiye kadar Gençlerbirliği ve Fenerbahçe takımlarında forma giymiştir. Fenerbahçe'de ilk resmi maçına Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki'ye karşı çıktı. Şubat 2022'de Hatayspor maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan genç yetenek, gelecek adına ümit verdi.

Arda Güler'in Boyu ve Nereli?

Arda Güler, Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Boyu 1.76

Arda Güler'in Kariyeri ve Başarıları

Fenerbahçe altyapısında gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler, kulüp tarihinin en parlak genç yeteneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Fenerbahçe'nin U19 Takımı'nda çıktığı 22 maçta 10 gol ve 7 asistle oynayan Arda, Türk futboluna uzun yıllar katkı sunması beklenen bir yetenektir.

16 yaşındayken Mladen Ramljak Turnuvası'nın en iyi oyuncusu seçilen Arda, aynı zamanda alt yaş gruplarındaki takımlarda kaptanlık yapmıştır. Emre Belözoğlu, Tahir Karapınar ve Ekrem Ekşioğlu gibi isimlerin yakından takip ettiği bir oyuncudur.

Arda Güler'in Fenerbahçe'deki Performansı

Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Ağustos 2021'de UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki'ye karşı çıkan Arda Güler, Şubat 2022'de Hatayspor maçında ise ilk kez 11'de sahaya çıktı. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve yeteneğiyle taraftarların sevgisini kazanan Arda, takımın geleceği için büyük umutlar taşımaktadır.

Helsinki ve Hatayspor maçlarındaki başarılı performanslarıyla teknik direktör Vitor Pereira'nın takdirini kazanan Arda Güler, daha fazla şans bulacağının sinyallerini vermiştir. Fenerbahçe altyapısının en heyecan veren ismi olan Arda Güler, önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vurabilecek yetenekte bir oyuncu olarak görülmektedir.

Arda Güler'in Milli Takım Kariyeri

Arda Güler, başarılı performansıyla Türkiye'nin alt yaş gruplarına seçildi ve ülkesini uluslararası arenada temsil etme şansı buldu. Türkiye U15, U16 ve U17 milli takımlarında forma giyen genç yetenek, bu kategorilerde toplamda 25 maça çıkarak 8 gol kaydetti.

Arda'nın Özel Hayatı ve İdolü

Arda Güler, futbol dışında özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bir isimdir. Genç yaşına rağmen profesyonel kariyerine odaklanan Arda, sosyal medya hesaplarında futbola dair paylaşımlar yapmaktadır.

Arda'nın futboldaki idolü ise Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dır. 10 numara pozisyonunda görev alan solak genç, Alex'in başarılı kariyerini örnek alarak kendini geliştirmeye çalışmaktadır.

Arda Güler'in Geleceği ve Potansiyeli

Fenerbahçe altyapısında yetişen Arda Güler, Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans ve yeteneğiyle ön plana çıkan Arda, Türk futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olma potansiyeli taşımaktadır.

Özellikle Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Vitor Pereira'nın Arda Güler'e gösterdiği güven, genç oyuncunun kariyerine ivme kazandırmıştır. Başarılı performansıyla daha fazla süre alması beklenen Arda, Fenerbahçe ve Türk futbolu için büyük umutlar taşımaktadır. Önümüzdeki yıllarda, Arda Güler'in Türkiye A Milli Takımı'nda da görev alması ve ülkesini daha yüksek düzeyde temsil etmesi beklenmektedir.

Arda Güler'in Başarıları ve Ödülleri

Arda Güler'in kariyerinde şu ana kadar elde ettiği başarılar ve ödüller şunlardır:

Mladen Ramljak Turnuvası En İyi Oyuncu ödülü: 16 yaşındaki yetenek, Hırvatistan’da düzenlenen Mladen Ramljak Turnuvası'nda en iyi oyuncu seçildi. Bu başarısı, Arda Güler'in yeteneğinin ve gelecekte daha büyük başarılara imza atabilecek potansiyelini göstermektedir. Yavuz Ağıralioğlu Kimdir? doğum tarihi nedir? nereli? hangi eğitim kurumlarında okudu? kaç yaşında?

Türkiye U15, U16 ve U17 Milli Takımlarında forma giyme başarısı: Arda Güler, Türkiye'nin alt yaş gruplarında forma giyerek, ülkesini uluslararası arenada temsil etme şansı buldu. Bu, genç oyuncunun kariyerinde önemli bir başarı olarak kabul edilmektedir.

Arda Güler'in Sosyal Medya Etkinliği

Arda Güler, sosyal medyada aktif bir şekilde yer almakta ve paylaşımlarında genellikle futbol ile ilgili içeriklere yer vermektedir. Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler, genç yeteneğin kariyeri ve özel hayatı hakkında bilgi edinmek ve güncel paylaşımlarını takip etmek için Arda Güler'in sosyal medya hesaplarını takip edebilirler.

Arda Güler'in Kariyer Hedefleri

Arda Güler'in kariyer hedefleri arasında Fenerbahçe formasıyla daha fazla süre almak, Türkiye A Milli Takımı'nda görev alarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olarak kariyerini daha da yükseltmek bulunmaktadır.

Arda Güler, idolü olan Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın başarılarını yakalamak ve hatta geçmek istemektedir. Özellikle Alex'in Fenerbahçe ve Türk futbolu için sağladığı katkıları örnek alan genç yetenek, kendi başarı hikayesini yazmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sonuç olarak, Arda Güler, Fenerbahçe altyapısının ve Türk futbolunun büyük umutlarından biri olarak gösterilmektedir. Genç yaşına rağmen başarılı performanslarıyla dikkat çeken Arda'nın önümüzdeki yıllarda büyük başarılar elde etmesi ve Türk futbolunun yıldız isimlerinden biri olması beklenmektedir.