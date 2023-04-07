BtcTurk PRO, böylece 77 kriptopara birimine ve 178 işlem çiftine ulaştı.

Ethereum ikinci katman ölçekleme çözümü olan Arbitrum (ARB), Ed Felten, Steven Goldfeder ve Harry Kalodner tarafından kurulan bir ağdır. Ethereum’un güvenliğinden ve uyumluluğundan yararlanan Arbitrum ağı, Ethereum’a göre daha yüksek verimli ve daha düşük ücretli çalışmaktadır.

Arbitrum’un yerel jetonu ARB’dir. ARB, Arbitrum ağının yönetişiminde kullanılır. ARB jetonuna sahip olan kullanıcılar, Arbitrum One ve Arbitrum Nova zincirleri için yönetim önerilerini oylayarak Arbitrum ağını yönetebilmektedir. ARB sahiplerinin, Arbitrum hizmetlerinden yararlanabilmek için jetonlarını harcamalarına gerek yoktur. Arbitrum ağında ARB jetonu stake edilebilir ve ağı güvence altına almak için ücret kazanılabilir.

Donanım cüzdanlarından bakiyeler yönetilebilir

ARB jetonunun toplam arzı 10,000,000,000 adet ile sınırlandırılmıştır. ERC-20 tabanlı bir jeton olduğu için, ERC-20 tabanlı Ethereum varlıklarını destekleyen masaüstü, mobil ve donanım cüzdanları ile ARB bakiyelerini yönetmek mümkündür.

Arbitrum için minimum yatırma tutarı 5 ARB, minimum çekme tutarı 10 ARB olarak uygulanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ