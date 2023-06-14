Arayış dizisi oyuncuları kimler? Arayış oyuncuları ve karakterleri listesi çok merak ediliyor. Başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün rol aldığı Disney Plus dizisi 14 Haziran'da başladı. Peki Arayış konusu ne? Arayış dizisi hangi kanalda? Arayış dizisi ne zaman başlıyor? Çok merak edilen Arayış dizisi Disney+ platformunda olacak. İşte Arayış dizisi hakkında merak edilenler:

Arayış dizisi Disney Plus (2023)

Disney+’ın 14 Haziran’da yayına giren yeni orijinal dizisi Arayış hakkında çok şey merak ediliyor. Öncelikle Ay Yapım imzalı Arayış dizisinin senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme aldılar. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Emin Alper oturuyor.

Arayış dizisi oyuncuları kimler?

Dizinin başrollerinde Aslı Enver ve Mehmet Günsür karşımıza çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor.

Arayış oyuncuları ve karakterleri listesi

Nisan ve Tufan'ın hikayesinde diğer karakterler kim, onların da resimlerine göz atalım:

Aslı Enver (Nisan)

Metropol yaşamına hapsolmuş hasta, mutsuz bir kadın olan Nisan, arkadaşı ile bir tarikatın şifa seansına katılır. Arkadaşı ortadan kaybolunca Nisan arkadaşını armaya başlar. Karşılaştığı Tufan (Mehmet Günsür) ile maceraya atılırlar. Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 yılında Londra’da doğdu. 12 yaşında ailesi ile İstanbul'a taşındı. İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Kavak Yelleri dizisiyle meşhur oldu. Suskunlar, Tamam Mıyız?, Mutlu Ol Yeter, Kardeşim Benim, İstanbullu Gelin, Öteki Taraf, Babil gibi yapımlarda rol almıştır.

Mehmet Günsür (Tufan)

1975 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Günsur Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 199 yılında Hamam filminde rol aldı. Unutursam Fısılda, Aşk Tesadüfleri Sever, Martıların Efendisi, Fi, Atiye, Muhteşem Yüzyıl gibi pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Begüm Akkaya (Meliha)

8 Şubat 1991, İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi almıştır. Baba, Çukur, Yeni Hayat, Kurşun, Aşk ve Gurur, Altınsoylar, Bugünün Saraylısı, Acayip Hikayeler, Uçurum, Muhteşem Yüzyıl, Kapalıçarşı gibi pek çok dizide rol almıştır.

Defne Kayalar (Azra)

31 Mayıs 1975, İstanbul doğumlu olan Defne Kayalar, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü mezunudur. Kamera karşısına ilk olarak 1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri ile çıkmıştır. 2010 yılında Keskin Bıçak dizisinde rol almıştır. Medcezir, Delibal, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Menajerimi Ara, Fi, Bir Başkadır gibi dizilerde rol almıştır.

Devin Özgün Çınar (Fatoş)

Devin Özgür Çınar 1973 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur. İkinci Bahar, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Abuzer Kadayıf, Karanlıkta Koşanlar, Hiçbiryerde, Kalbimdeki Deniz, Sevdaluk gibi dizi ve filmlerde oynamıştır.

Erdem Şenocak (Veysi)

1 Ocak 1979, İstanbul doğumlu olan Erdem Şenocak İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunudur. Son yılların popüler filmleri olan Kuru Otlar Üstüne, İki Şafak Arasında ve Kurak Günler filmlerinde rol almıştır.

Erol Babaoğlu (Emin)

22 Haziran 1973 İstanbul doğumlu olan Erol Babaoğlu İstanbul Üniversitesi İlişkiler Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Yavuz karakteri ile sevilen oyuncu en son Kurak Günler filminde ve Aktris dizisinde karşımıza çıktı. Hayat Bilgisi, Tatlı Hayat, Üzgünüm Leyla, Ruhsar gibi dizilerde rol almıştır.

İpek Türktan Kaynak (Sema)

1981 Mersin doğumlu olan İpek Türktan Kaynak en son Netflix'in İyi Adamın 10 Günü filminde oynadı. Daha önce oynadığı diziler Menajerimi Ara, Çukur ve TRT 1'deki Leyla ile Mecnun dizileridir.

Arayış konusu ne?

Metropol yaşamına hapsolmuş hasta, mutsuz ve kayıp bir ruh olan Nisan, birlikte katıldıkları bir şifa seansından sonra ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şüpheli bir tarikat edinir. Tüm şüphelerine rağmen tarikatın vaatlerine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli adam Tufan'ın peşinden bilinmezlerle dolu bir maceraya atılır.

Arayış dizisi kaç bölüm?

Dünya ile aynı anda yayınlanmaya başlanılan dizi 6 bölümden oluşuyor. Ve 6 bölümün hepsi aynı anda yayınlandı.

Arayış dizisi hangi kanalda?

Dizi Disney+ için yapıldı. Arayış dizisi Disney+ platformunda yayınlandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ