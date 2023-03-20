Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin EURO 2024 Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Bursa'da Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

EURO 2024'e katılacaklarına inandıklarını belirten Kuntz, "Kesinlikle seneye Almanya'daki turnuvaya katılmamızı bekleyebilirsiniz. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'yla Almanya'da bulunmak en çok istediğim şey. Göreve geldiğimizden bu yana takım halinde iyi adımlar attık, gelişiyoruz. Ancak önümüzde atacağımız daha çok adım var. Burada FIFA sıralamasında bizden üstün takımları yenmemiz gerektiğini de biliyoruz. Hırvatistan iki büyük turnuvada son 4'e kalan takımlardan biri. Takımımızda bulunan oyuncular kalite ve performans olarak Almanya'ya gidebilecek seviyede. Aynı zamanda alacağımız skorlarla deprem felaketi nedeniyle üzülen insanlarımızın yüzünü güldürebilirsek, bu da bizi mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.

"A Milli Takım'ı seçmeleri için büyük çaba sarf ettik"

Alman teknik adam, kadroya ilk kez davet edilen Schalke 04 oyuncusu Mehmet Can Aydın ay-yıldızlı ekibi seçimesiyle ilgili, "Mehmet Can ve Salih Özcan'ın yanına Ferdi'yi (Kadıoğlu) de ekleyebiliriz. A Milli Takım'ı seçmeleri için büyük çaba sarf ettik. Yönetimimizle konuştuğumuzda, ileriye dönük neleri daha iyi yapabileceğmizi görüştüğümüzde, bu konu önemli bir sıradaydı. Hamit (Altıntop) Bey de önceki zamanlarından çok iyi bilir. Federasyonun Avrupa büroları vardı. Biz de bu konu hakkında istişare ediyoruz. Hamit Bey'in ve benim çevrem olsun, federasyonun içinde farklı çevrelere uzanabilecek insanların yardımıyla bu tarz oyuncuları biraz daha rahat ve hızlı ikna edebiliyoruz. Böylece ileriye dönük oyuncuları keşfetmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

Mehmet Can'ın ay-yıldızlı ekibe alışması için süre gerektiğinin altını çizen Kuntz, "Mehmet Can bugüne kadar hiç Türk Milli Takımı düzeyinde oynamadı. Kampa dahil etmemizin nedenlerinden biri, bu aile ortamına biraz daha katkı sağlayabilmesi. Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nı seçip, kamplarına katılabilirdi ama onun çok net bir duruşu vardı. Bu da bizi sevindiriyor. Bu ayarda, kadromuza katabileceğimiz 17-18-19 yaşlarında çok yetenekli oyuncu var. Bunların üzerinde de çalışacağız. Üzerinde durabileceğimiz üç konu var. Birincisi; bu oyuncular milli takımda süreklilik görüyorlar. Burada bir oluşum bulunduğunu, teknik ekibe zaman verildiğini görüyorlar. Bu durum oyuncuları ikna ediyor. Almanya'da oynayanlar için bir faktör de gelecek kupanın Almanya'da olması. En önemlisi de tabii ki A Milli Takım." değerlendirmesinde bulundu.

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"Salih Uçan'la konuştuk"

Stefan Kuntz, Salih Uçan'ın kadroda olmamasıyla ilgili bir soruya, "Medyaya düşen ve olumlu olmayan açıklamaları vardı. Salih burada bir adım attı, beni aradı ve konuştuk. İki tarafın bakış açısını, bu konuyla ilgili olayı görüştük. Görüşmede, yaşanan bu durumdan dolayı özür diledi. Yaptığı çok doğruydu. İki kişi arasında anlaşmazlık varsa, bu iki kişi tarafından bertaraf edilmeli. Beni aradı ve bu konuyu bertaraf ettik. Konu böylelikle benim için kapandı. Bundan sonra performans odaklı değerlendirmesi yapılacak." yanıtını verdi.

Kuntz, Ermenistan ile Hırvatistan'ın güç anlamında farklı seviyede takımlar olduğunu ve buna göre hazırlık yaptıklarını aktararak, "Son zamanlarda birçok oyuncuyla birebir görüştüm. Birçok konuya değindik. Bu görüşmeleri şöyle bir avantaja dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu iki maçın arasındaki farklılığı onlara yansıtmaya çalışıyoruz. Burada yapmamız gereken temel yapılanma sağlam olmalı. Bu ne kadar sağlam olursa, farklı rakiplere karşı hazırlık da iyi olur. Bu dönemde öğrendiğim farklı konular da vardı. Ermenistan'la olan ülkeler arası konular... Yaşamış olduğumuz üzüntülü deprem olaylarının oyuncular üzerinde nasıl etki yaptığıyla ilgili ve kampın ortasında Ramazan ayına girilecek olması. Bu konularda da bilgiler topladım." diye konuştu.

Çağlar Söyüncü'nün de arasında bulunduğu bazı önemli isimlerin takımlarında yeterli zamanı alamamasıyla ilgili soru üzerine ay-yıldızlı çalıştırıcı, şu görüşlerini paylaştı:

"Bazı oyuncuları kadroya neden davet ettiğimizin gerekçeleri değişebiliyor. Çağlar'ın aldığı süreyle ilgili, Türkiye'de oynayan bir oyuncuyu davet etmesem kimse bir şey demeyecektir. Çağlar'ı neden davet ediyoruz? Burada takım içi dengeleri oturtuyoruz. Çağlar'la ilgili birçok bilgiye sahibim. Hem mental hem kontrat durumuyla ilgili birçok bilgim var. Premier Lig seviyesinde idmanlarını yapıyor. Orada ufak maçlarda da süre alıyor. Temel yapılanma konusunda da Çağlar gibi bir oyuncu çok önemli. Buraya ne zaman geldiyse elinden gelenin en iyisini yaptı. Farkı oyuncular bu durumda kıyaslanabilir. İrfan Can'ın da zor zamanları oldu, o da bizim için önemli bir oyuncu. Tecrübeli oyunculardan bahsettik ama genç oyuncularımız da var. Örneğin İsmail (Yüksek). Biz onu Sevilla maçından önce listemize kattık, buraya geleceği belliydi. Barış Alper (Yılmaz) iyi bir ivme yakaladı, buraya gelmeye hak kazandı. Cenk (Özkacar) Valencia'da birçok önemli maça çıktı. Bizlerin bu tarz oyunculara sadık kalması gerekiyor. Çünkü onlar ileriye dönük yükleri sırtlanabilecek oyuncular."

Milli takıma ilk kez davet edilen Umut Nayir'den beklentisini dile getiren Kuntz, "Ligde iyi bir performans gösteriyor. Takımında skora etkisi oluyor. Böylece milli takım kapısı onun için açıldı. Umut'u gördüğümde, 'Ben de Almanya Milli Takımı'na 29 yaşımda seçildim. 25 maç yaptım ama Avrupa şampiyonu oldum.' dedim. Hiçbir zaman geç olmadığını söyledim." şeklinde konuştu.

Alman teknik adam, kaleci tercihi hakkında ise, "Son hazırlık maçlarında deneme amaçlı kaleciler konusunda değişiklikler yaptık. Normal şartlarda bir periyot oynuyorsanız, sabit bir oyuncuyla devam etmeniz daha avantajlı oluyor. Bana birkaç gün daha süre verin. Mert (Günok) bizim dönemimizde milli takıma geri dönüyor. Onun için de tek kaleciyle mi yoksa rotasyonla mı oynarız henüz belli değil. Birkaç gün sonra netlik kazanır." açıklamasında bulundu.

Görevde bulunduğu 1,5 yılı aşkın süreyi değerlendiren Kuntz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası şansımızı play-off maçlarına taşıdığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için tabii ki memnun değildik. Avrupa Uluslar Ligi'nde C Ligi'nden B Ligi'ne çıktık. Haziran ayında oynadığımız 4 maç beni memnun etmişti. Aynı zamanda oynadığımız son 2 Uluslar Ligi maçından memnun değildim. Son hazırlık maçlarında birçok şeyi denedik ve oldukça memnun kaldım. Avrupa Kupası'yla ilgili tek memnun kalacağım şey, oraya katılmamız olacaktır."(AA)