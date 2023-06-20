Sevgili dostlar, hemen her insan yaşadığı süre içerisinde bir değil, hatta birçok hatalar yapabilir. Herhangi bir alanda başarıya ulaşmak elbette hata yapmamaya bağlı olduğu gibi, bazen hata yaptığımız halde başarıya ulaştığımız, bazen de hata yapmadığımız halde başarısızlığa uğramamız olasıdır.

Bir konu hakkında bilgi sahibi olmanın başarılı olmak konusunda büyük etkisi olmakla birlikte, insan hayatında şans ya da şanssızlık denilen faktörler olduğu sürece başarmakla ilgili tahmin ve umutlarımızda yanılmamız da mümkündür.

Bir örnek vermek gerekirse Fransa İmparatoru General Napolyon Bonapart (1769 – 1821 ) tarihin gelmiş geçmiş en ünlü ve en tecrübeli askerlerinden birisi olduğu halde Waterloo (1815) savaşını neredeyse bir şanssızlık sonucu Prusya’nın son anda İngiltere’nin yanında savaşa katılmasıyla kaybettiğinde kendi sonunu da hazırlamış oluyordu.

Napolyon yalnızca Fransa’yı değil, bütün Avrupa’yı etkilemiş hem siyasi ve hem de askeri alanda başarılarından söz edilen birisiydi ancak, Leipzig Savaşındaki (1813) yenilgisini hazırlayan sebepleri araştırmadan Waterloo Savaşın’a girmesi büyük riskti ve sonuç hayal kırıklığı oldu.

Kralın ölümünden sonra tahta erkek çocuğunun geçmesi gerekirken, Ağabeyi VIII. Edward’ın (1894 – 1972) çekilmesiyle Birleşik Krallık tahtına çıkmak zorunda kalmak ve neredeyse 71 yıl hüküm sürmek te II. Elizabeth Alexandra Mary Windsor ‘un (1926 – 2022 ) şansıydı. Günümüzde Dünyanın en ileri ülkesi olarak nitelendirilen Birleşik Krallıkta görünen o ki, Kraliçe Elizabeth tahtta kaldığı sürede birlikte çalıştığı 15 İngiltere başbakanı ile hep yeni başarılara yelken açacak çalışmalar yapmış…

Özellikle siyasi alanda ve devlet yönetiminde yakın tarihten verdiğimiz bu iki örnek gösteriyor ki, umduğumuz ve istediğimiz sonucu elde etmemiz değişik olasılıkları değerlendirerek kapsamlı çalışmayı zorunlu kılmakta !..

Başarıyla övünmek yerine yeni ve olumlu plan, programlar hazırlayarak gelecek başarıların temelini sağlamlaştırmak ne denli önemliyse, başarısızlıkta suçlu aramak yerine nedenlerin bulunarak ortadan kaldırılması da o kadar önem arz eder…

Araştırmak bilginin, bilgi çalışmanın, çalışmak ise başarmanın temeliyse bazılarının bir adım önde olması beklenen normal sonuç ve “ El elden üstündür”…

Tebrik ve teşvik etmek te büyüklüğün şanındandır…

Esen kalın.