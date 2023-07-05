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İsmail Nacar Kimdir?

Araştırmacı yazar İsmail Nacar, 1950 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesi Kurtuşağı köyünde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Elazığ ve Adıyaman'da tamamlayan İsmail Nacar, yüksek öğrenim eğitimini Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nde tamamlamıştır.

İsmail Nacar Kaç Yaşında Ve Nereli?

İsmail Nacar Malatya doğumludur ve 73 yaşındadır.

İsmail Nacar Kitapları

1970'li yılların başından, 80'li yılların sonuna kadar, Yeni Atılım dergisinde görev alan İsmail Acar'ın başlıca kitapları; Erbakanın Gizli Pkk Zirvesi, Gördüğüm Derin Devlet ve Neo Haşhaşi FETÖ, Hacı Bayram Camii'inde İnsan Manzaraları'dır.