İstanbul halkına seslenen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, İstanbul’da 1.5 milyon riskli konutu, depreme dayanıklı hale kim dönüştürecek ise oyunuzu o partiye vermelisiniz çağrısında bulundu.

‘Reklam belediyeciliği, İstanbul halkını ölüme terk ediyor’

İstanbul’da yaşayan her ferttin, deprem kaygısını hat safhada yaşadığını, İstanbul’da yaşayan bir birey olarak yakinen şahitlik ettiğini belirten Araştırmacı yazar Hüseyin Demir, ’Kimseye iftira atma ve kimseyi karalama gibi bir derdimiz ve çabamız yok, gerçek şu ki rakamlar ayan beyan ortada. Uzmanlar olası büyük İstanbul deprem ile alakalı her gün uyarılarda bulunuyor ve bunu yetkililer dışında herkes görüyor. En son yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde vaatlerini sıralayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Deprem İstanbul’un için en öncelikli tehdittir. İstanbul’un kentsel dönüşüm sorununu çözeceğim. Beş yılda 100 bin deprem konutu yapacağım’ sözlerinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçti ve kaç konut yapıldı diye bakınca, kocaman bir (0) sıfır görüyorsunuz. Ülkemizin herhangi bir ilinde bir deprem gerçekleşince, hemen İstanbul güçleniyor reklamları ile karşılaşıyor ve ilgili siteye girince yapılacak, edilecek, bakacağız, araştırıyoruz, proje aşamasında gibi ne kadar yuvarlak kelime var ise onu içeren yazıların dışında tek bir icraatı göremiyoruz ve elbette ki sanki bir şey yapılıyormuş gibi lanse etmek içinde bolca reklam ile karşılaşıyoruz. Bundan dolayıdır ki reklam bütçesi, depreme ayrılan bütçeden dolayısıyla fazla olmaktadır. Resmi rakamlarda, reklama ayrılan bütçenin deprem bütçesinden fazla olduğunu zaten göstermektedir. Gerçekler böyle iken Allah korusun, olası bir depremde İstanbul’da 1.5 milyon riskli konutta oturan, vatandaşlarımız için reklam belediyeciliğinin söyleyeceği, onlar ölmedi kalbimizde yaşıyor reklamı olacaktır. İstanbul halkı 4 yıldır reklamdan başka bir iş yapmayan bu zata gereken dersi genel seçimlerde vermelidir. ’dedi.

‘Oyunuz önce İstanbul’u sonra deprem bölgesini kurtaracak’

İstanbul’da 1.5 milyon riskli konutun 5 yılda depreme dayanıklı hale getirileceğinin taahhüdünü açıklayan Bakan sn. Murat Kurum ve finansmanı noktasında önümüzdeki günlerde açıklama yapacak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğine İstanbul’un hiç olmadığı kadar ihtiyacının olduğunun altını çizen Araştırmacı yazar Hüseyin Demir,’10 ilimizi etkileyen asrın en büyük felaketinin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren tüm belediyeleri, milletvekilleri, bakanları, teşkilat mensupları ile sahada, yaraları sarma derdinde olan ve şehirleri bir yılda ayağa kaldırmak için var gücüyle çalışan, deprem konutlarını 1 yılda teslim etme adına çalışmaları TOKİ eliyle başlatan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan, tamamen deprem bölgesine odaklanırken, İstanbul’u reklam belediyeciliğiyle yönettiğini zanneden ve çok iyi bir şey yapmış gibi Türkiye gündemini adaylık tartışmaları ile işgal eden, 6’lı masanın SSK’yı batıran, onca seçim kaybetmiş, yıpranmasın diye son anda kişisel pazarlıkların döndüğü masanın, açıklanan cumhurbaşkanı adayının, yardımcısı olarak açıklanan reklam belediyeciliği başkanı zat’ın, genel seçimlerde kazanması durumunda, İstanbul’a nasıl sıfır (0) tane deprem konutu yaptıysa, deprem bölgesine de o kadar konut yapacağı ayan beyan ortadadır. Aklı selim tüm insanlar, İzmir depreminde, Elâzığ depreminde nasıl hemen deprem konutlarını inşa ederek teslim eden ve söylediğini yapan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayip Erdoğan ile söylediğini yapmadığı halde yapmış gibi gösteren İstanbul’u reklam belediyeciliği ile yöneten zat ve malum aday arasında, bir ayrım yapacağını düşünüyor ve bu ayrım ile hem İstanbul’u hem de depremden etkilenen 10 ilimizi, bu reklamcılardan kurtaracaktır.’ dedi.

‘İBB Başkanı, Deprem konutu inşa etti de! Biz mi yazmadık’

Sözlerine söyle devam eden yazar Demir,’ Herşey çok güzel olacak diye milletin oyunu alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl boyunca deprem konusunda, sorulan sorularda İstanbul güçleniyor sitesine bakınız sözlerine istinaden oraya da baktığımızda bir şey görmüyor ve reklam bütçesinin, deprem bütçesinden fazla olduğunu görmemizden dolayı bir haksızlık yaptığımızı düşünen insanlar var ise Süleyman Demirel’in benzin vardı da ağzımızı bidona dayayıp biz mi içtik sözlerini hatırlatmakta fayda görüyorum. İBB Başkanı, Deprem konutu inşa etti de! Biz mi yazmadık. Keşke yapsaydı da yazsaydık.’dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi