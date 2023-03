25 Ağustos 1990 yılında dünyaya geldi. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan İyneli’nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçısıdır. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesini tamamlayan oyuncu daha sonra İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu.

İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.

Filmografisi

Televizyon

2009 Arka Sokaklar

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012 Beyaz Show Konuk

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl

2015 Maral: En Güzel Hikayem

2015 3 Adam Konuk

2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuk

2016-2017 İçerde

2017-2021 Çukur

2019 Çarpışma Konuk

İnternet

2023 Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Disney+

Sinema

2013 Mahmut ile Meryem

2013 Tamam mıyız?

2017 Martıların Efendisi

2019 7. Koğuştaki Mucize

Reklam

2010 Sprite Kendisi

2010 GNC Turkcell

2010 Patos Beren Saat ile

2017 Defacto Hande Erçel ile

2018 Aslı Enver ile

2019 Fiat Egea

2020– Vodafone

2022 Disney+

Ödüller

2011 Antalya Televizyon Ödülleri / En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 TelevizyonDizisi.com (En İyiler) Ödülleri / En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2014 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri / Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu

2017 12. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri / Epik Özel İçimizden Biri Ödülü

2017 Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu

2017 Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2018 Yeditepe Üniversitesi 6. Dilek Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu Çukur

2018 MGD 23. Altın Objektif Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu

2018 Vefa Lisesi 13. Geleneksel Kemal Sunal Kültür – Sanat Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2018 9. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri / En Quality Erkek Oyuncu

2018 İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu

2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu

2018 GQ Men Of The Year Ödülleri / Yılın Erkek Oyuncusu

2019 7. Bilkent TV Ödülleri/ En İyi Dram Erkek Oyuncu

2019 Magazinn.com Ödülleri / En İyi Aksiyon Dizisi Erkek Oyuncu

2019 7. Elle Stil Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Sinema Erkek Oyuncusu / 7. Koğuştaki Mucize

2020 Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri / En İyi Erkek Sinema Oyuncusu

2020 14. EN Ödülleri En İyi Erkek Dizi / Film Oyuncusu / Çukur

2020 6. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Sinema Erkek Oyuncusu / 7. Koğuştaki Mucize

2022 4. İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri / Yılın En Beğenilen Erkek Reklam Yüzü