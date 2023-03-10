25 Ağustos 1990 yılında dünyaya geldi. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan İyneli’nin abisi tiyatrocu, ablası ise ses sanatçısıdır. İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesini tamamlayan oyuncu daha sonra İTÜ Uçak mühendisliği bölümünden mezun oldu.
İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan’ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete Akarsu karakterini canlandırdı. Bu dizide senaryo gereği ilerleyen bölümlerde müzisyen olmuş ve İyi Düşün Taşın şarkısını coverlamış ve yeni şarkılar bestelemiştir.
Filmografisi
Televizyon
2009 Arka Sokaklar
2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2012 Beyaz Show Konuk
2013-2014 Muhteşem Yüzyıl
2015 Maral: En Güzel Hikayem
2015 3 Adam Konuk
2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Konuk
2016-2017 İçerde
2017-2021 Çukur
2019 Çarpışma Konuk
İnternet
2023 Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Disney+
Sinema
2013 Mahmut ile Meryem
2013 Tamam mıyız?
2017 Martıların Efendisi
2019 7. Koğuştaki Mucize
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2010 Sprite Kendisi
2010 GNC Turkcell
2010 Patos Beren Saat ile
2017 Defacto Hande Erçel ile
2018 Aslı Enver ile
2019 Fiat Egea
2020– Vodafone
2022 Disney+
Ödüller
2011 Antalya Televizyon Ödülleri / En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Öyle Bir Geçer Zaman ki
2011 TelevizyonDizisi.com (En İyiler) Ödülleri / En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
2014 Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Ödülleri / Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu
2017 12. İTÜ Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri / Epik Özel İçimizden Biri Ödülü
2017 Yeditepe Üniversitesi 5. Dilek Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu
2017 Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
2018 Yeditepe Üniversitesi 6. Dilek Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu Çukur
2018 MGD 23. Altın Objektif Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu
2018 Vefa Lisesi 13. Geleneksel Kemal Sunal Kültür – Sanat Ödülleri / En İyi Erkek Dizi Oyuncusu
2018 9. Quality of Magazine Dergisi Ödülleri / En Quality Erkek Oyuncu
2018 İMK Sosyal Medya Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu
2018 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri / En İyi Erkek Oyuncu
2018 GQ Men Of The Year Ödülleri / Yılın Erkek Oyuncusu
2019 7. Bilkent TV Ödülleri/ En İyi Dram Erkek Oyuncu
2019 Magazinn.com Ödülleri / En İyi Aksiyon Dizisi Erkek Oyuncu
2019 7. Elle Stil Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu
2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri / En İyi Sinema Erkek Oyuncusu / 7. Koğuştaki Mucize
2020 Yeditepe Üniversitesi 8. Dilek Ödülleri / En İyi Erkek Sinema Oyuncusu
2020 14. EN Ödülleri En İyi Erkek Dizi / Film Oyuncusu / Çukur
2020 6. Türkiye Gençlik Ödülleri / En İyi Sinema Erkek Oyuncusu / 7. Koğuştaki Mucize
2022 4. İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri / Yılın En Beğenilen Erkek Reklam Yüzü