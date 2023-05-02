Öncesinde İrem Derici, Hande Ünsal ve İlyas Yalçıntaş’ın yer aldığı albümün dördüncü teklisi “Aşkın Issız Yolları”nın sözü ve müziği Emre Olgun’a ait. Gökhan Tepe’nin vokal yaptığı bu duygusal şarkının video klip yönetmenliğini Gökhan Özdemir üstlendi.

Görünürde bitmiş ama tek tarafın hala istekli olduğu, acabaları olan bir şarkı “Aşkın ıssız Yolları”… Giden bir sevgili ardında hüzünlü birisini kederiyle başıboş koyar ve aşk neşesini artık ıssız tenha boş yollara bırakır.

Besteci, yorumcu ve kemanist sıfatlarının yanı sıra Ajda Pekkan, Deniz Seki, Emel Sayın, Hülya Avşar, Gülben Ergen, Ata Demirer, Ayşe Hatun Önal, Geveze, Gökhan Tepe gibi ünlü isimlere vokal ve vokal koçluğu yapan Pınar Çubukçu; daha önceki yıllarda yayımlanan ‘Kağıt Kesiği’, ‘Aklımı Oynatacağım’ teklileri ile geniş kitlelerin dikkatini çekti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ