Arama motorları, web arama motoru ya da internet arama motoru olarak da bilinir. Web üzerinden sistematik bir biçimde internet kullanıcılarına istedikleri bilgileri anında ulaşmasını sağlayan yazılım türüne "arama motoru" denir.

Dünya çapında en çok kullanılan arama motoru 'Google' olsa dahi sonradan sektöre girmiş olan 'Yandex' de fazlasıyla gelişmiş bir arama motoru olarak biliniyor. 'Bing' de, Dünya çapında en iyi ikinci arama motoru olarak kabul görmektedir. Son zamanlarda gelişme kaydeden 'Yahoo' da sık kullanılan arama motorları arasında. İnternet üzerinde her bilgiyi ve veriyi kod olarak okuyan arama motorları, HTML formatında bu bilgileri internet kullanıcılarına sunuyor. Arama motorları 3 ayrı bileşenden oluşur ve buna bağlı olarak çalışır. Bunlar arasında web crawler, dizin ile kullanıcı arabirimi yer alır. Bu bağlamda web crawler internet ortamında yer alan bilgileri web siteleri üzerinden tarayarak veri tabanı oluşturur. Daha sonra toplanan bilgiler arama motorunun veri tabanında bir araya getirilir. Yani veri merkezindeki sunuculara taşınır. Böylece site haritası ile beraber elde edilmiş olan linkler vasıtasıyla, internet üzerindeki diğer siteler kapsamında içerikler ilişkilendirilir. Birbirleri ile olan ilişkileri kayıt altına alınır. Bu konuda arama motoru algoritmaları karmaşık bir yapı altında devreye girer. Böylece web sitesi içerikleri ile linkleri ilişkisine bağlı olarak tanımlama gerçekleştirilir.

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