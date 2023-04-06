Saimbeyli- Feke kara yolunda saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. İddiaya göre, 01 AİN 537 plakalı otomobil seyir halindeyken dağdan kopan kaya parçası otomobilin üzerine düştü. Olayda araçtaki 4 kişi yaralanırken, çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Olayda, Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öğretmenlerin Feke ilçesinde ikamet ettiği ve her gün köye geliş gidiş yaptıkları, kazanın bugün ilçeye dönerken meydana geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden öğretmenlerden Dilek Altıparmak’ın 4-A sınıf öğretmeni, Rahime Topak’ın ise sosyal bilgiler öğretmeni olduğu öğrenildi. Öğretmenlerin cenazeleri Feke Devlet Hastanesine kaldırılırken, yarın tören yapılacağı bildirildi.