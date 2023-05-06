Mevcut mevzuata göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için yetki belgesi sahibi olunması gerekirken, yapılan yönetmelik değişikliğiyle yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi. İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.

İptal nedeniyle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" olarak kabul edilen ve yasaklanan bu tür uygulamaların, Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ve aykırı uygulamalarda bulunan işletmeler hakkında ağır idari para cezaları uygulanmaya devam edildiği belirtildi. Son dönemde, sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapılarak ve Bakanlığa şikayet başvurularında bulunarak, yetkili bayilerin tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtlarına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunarak haksız