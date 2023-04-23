Satış işlemi: Araç satış işlemi, araç sahibi ve alıcı arasında yapılır. Alıcı, aracı inceledikten ve fiyat konusunda anlaşmaya vardıktan sonra, aracın belgeleri aracılığıyla resmi olarak satın alabilir. Gerekli belgeler: Araç satışı yapılırken, birçok belge gereklidir. Satıcı, araç ruhsatı, fatura, muayene raporu, sigorta poliçesi ve vergi borçları gibi tüm gerekli belgeleri sağlamalıdır. Alıcı, bu belgeleri inceleyerek aracın durumunu ve geçmişini doğrulamalıdır. Devir işlemi: Araç devri, araç sahibinin adına kayıtlı olan aracın, yeni sahibinin adına kaydedilmesidir. Devir işlemi için, araç ruhsatı ve yeni sahibinin kimlik belgesi gereklidir. Devir işlemi için genellikle bir noterlik ziyareti gereklidir. Arabalar için en iyi aksesuarlar ve yükseltmeler nelerdir? Vergi ödemeleri: Araç devri işlemi sırasında, geçmiş vergi borçları ödenmelidir. Ayrıca, yeni sahibi tarafından devredilen aracın vergisi ödenmelidir. Sigorta: Araç satışı veya devri işlemi sırasında, sigorta poliçesi yenilenmeli veya devredilmelidir. Araç sahibi, sigorta şirketine devir işlemi hakkında bilgi vermelidir. Test sürüşü: Alıcı, aracın test sürüşünü yapmalıdır. Bu, aracın çalışma durumunu ve mekanik sorunları kontrol etmek için yapılmalıdır.

Sonuç olarak, araç satışı ve devri işlemi, araç sahibinin ve alıcının birlikte çalışması gereken bir süreçtir. Gerekli belgelerin hazırlanması, devir işleminin tamamlanması ve vergi borçları ve sigorta gibi diğer unsurların düzenlenmesi önemlidir. Her adım doğru şekilde takip edilirse, araç satışı ve devri işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlanabilir.

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