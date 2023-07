2. el araç almak isteyenlerin en çok öğrenmek istedikleri, araç kilometre bilgisidir. Peki, kilometre sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır? İnternetten araç kilometre sorgulama işlemi yapmanın yolları nelerdir? Tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

PTTAVM'den Araç Kilometre Sorgulama

Kilometre sorgulaması yapmak için aracın plakası ya da şasi numarası gereklidir ve 24.07.2013 tarihinden sonraki kilometre kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

https://hgs.pttavm.com/arac-km-sorgula sitesine gidin. Sorgulama yapmak istediğiniz türü seçin. Plaka no ya da şasi no seçeneğinden bir tanesini seçin. Eğer, kurumsal müşteriyseniz T.C. Kimlik No veya Vergi No girebilirsiniz. Sorgulama sonucunun gönderileceği e-posta adresini girin. Ödeme yapmak için kullanmak istediğiniz kart bilgilerini girin. "Açık Rıza Metni ve Gizlilik Politikası'nı okudum ve onaylıyorum." butona tıklayın. Ödeme işlemini onayladığınızda, 9 TL kartınızdan tahsis edilecektir. Araç kilometre bilgileri ekrana yansıyacaktır. Ayrıca mail olarak da size iletilecektir.

TÜVTÜRK'ten Araç Kilometre Sorgulama

İlk olarak TÜVTÜRK https://www.tuvturk.com.tr/ ditesine gidin. Daha sonra km sorgulama sekmesine gelin. Sonrasında sayfayı aşağıya kaydırıp sol kısımda bulunan "Araç Muayene Sorgulama" kısmı açılır. Daha sonrasında açılan ekranda plaka ve muayene rapor numarası istenir. Bilgiler girilip güvenlik kodu da yazıldıktan sonra online olarak TÜVTÜRK 'ten araç km bilgisini sorgulayabilirsiniz. Sonuç ekranına geldiğinizde en alta doğru ilerlerseniz aracın km bilgisini görebilirsiniz.