2. el taşıt kredileri güncellendi. Peki 2. el araç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz ile taşıt kredisi veriyor? Aylık taksit ve toplam ödeme miktarı ne olacak? 2. el taşıt kredisi alma şartları nelerdir? Taşıt kredisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

2. El Taşıt Kredisi Alma Şartları

2. el taşıt kredisi alabilmek için 18 yaşından büyük olmanız, belgelenebilir gelire sahip olmanız ve kredi notunuzun risksiz grupta yer alması gerekir. 2. el taşıt kredisi alabilmek için gereken en önemli şart ise, aracın yaşıdır. Yaş sınırı bankadan bankaya değişse de genellikle maksimum 8 yaşa kadar olan araçlar için taşıt kredisi verilir.

100.000 TL İle 12 Ay Vadeli İkini El Taşıt Kredileri

AKBANK İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.29

Aylık Taksit: 10.729.89 TL

Toplam Ödeme: 129.248 TL

KUVEYTTÜRK İkinci El Araç Finansmanı

Kar Payı Oranı: %3.49

Aylık Taksit: 10.880.53 TL

Toplam Ödeme: 131.116 TL

VAKIF KATILIM İkinci El Taşıt Finansmanı

Kar Payı Oranı: %2.99

Aylık Taksit: 10.493.56 TL

Toplam Ödeme: 126.422 TL

Türkiye İş Bankası İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.49

Aylık Taksit: 10.880.53 TL

Toplam Ödeme: 131.066 TL

Garanti BBVA İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %5.00

Aylık Taksit: 12.091.72 TL

Toplam Ödeme: 145.600 TL

DenizBank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.79

Aylık Taksit: 11.116.12 TL

Toplam Ödeme: 133.893 TL

QNB Finansbank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.80

Aylık Taksit: 11.124.02 TL

Toplam Ödeme: 133.988 TL

Şekerbank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.83

Aylık Taksit: 11.147.73 TL

Toplam Ödeme: 134.272 TL

Yapı Kredi İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4.79

Aylık Taksit: 11.919.53 TL

Toplam Ödeme: 143.534 TL

Odea İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4.99

Aylık Taksit: 12.083.50 TL

Toplam Ödeme: 145.502 TL

200.000 TL İle 48 Ay Vadeli İkinci El Taşıt Kredileri

AKBANK İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.29

Aylık Taksit: 9.614.24 TL

Toplam Ödeme: 462.583 TL

KUVEYTTÜRK İkinci El Araç Finansmanı

Kar Payı Oranı: %3.49

Aylık Taksit: 10.014.75 TL

Toplam Ödeme: 481.808 TL

VAKIF KATILIM İkinci El Taşıt Finansmanı

Kar Payı Oranı: %3.39

Aylık Taksit: 9.813.69 TL

Toplam Ödeme: 472.057 TL

Türkiye İş Bankası İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.39

Aylık Taksit: 10.014.75 TL

Toplam Ödeme: 481.708 TL

Garanti BBVA İkinci El Taşıt Kredisi

Kar Payı Oranı: %5.00

Aylık Taksit: 13.220.19 TL

Toplam Ödeme: 635.569 TL

VakıfBank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %1.59

Aylık Taksit: 6.503.79 TL

Toplam Ödeme: 313.181 TL

Halkbank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %1.65

Aylık Taksit: 6.303.57 TL

Toplam Ödeme: 317.971 TL

Ziraat Bankası İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %1.67

Aylık Taksit: 6.637.00 TL

Toplam Ödeme: 319.576 TL

Ziraat Katılım İkinci El Taşıt Finansmanı

Kar Payı Oranı: %1.89

Aylık Taksit: 7.010.54 TL

Toplam Ödeme: 337.505 TL

QNB Finansbank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.80

Aylık Taksit: 10.647.80 TL

Toplam Ödeme: 512.094 TL

Şekerbank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.83

Aylık Taksit: 10.834.25 TL

Toplam Ödeme: 521.044 TL

Anadolubank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.89

Aylık Taksit: 10.834.25 TL

Toplam Ödeme: 521.044 TL

HSBC İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.90

Aylık Taksit: 10.855.04 TL

Toplam Ödeme: 522.041 TL

Alternatif Bank İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3.99

Aylık Taksit: 11.042.76 TL

Toplam Ödeme: 531.052 TL

Yapı Kredi İkinci El Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %4.79

Aylık Taksit: 12.757.61 TL

Toplam Ödeme: 613.363 TL YENİGÜN HABER MERKEZİ