2. el taşıt kredileri güncellendi. Peki 2. el araç kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz ile taşıt kredisi veriyor? Aylık taksit ve toplam ödeme miktarı ne olacak? 2. el taşıt kredisi alma şartları nelerdir? Taşıt kredisi ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...
2. El Taşıt Kredisi Alma Şartları
2. el taşıt kredisi alabilmek için 18 yaşından büyük olmanız, belgelenebilir gelire sahip olmanız ve kredi notunuzun risksiz grupta yer alması gerekir. 2. el taşıt kredisi alabilmek için gereken en önemli şart ise, aracın yaşıdır. Yaş sınırı bankadan bankaya değişse de genellikle maksimum 8 yaşa kadar olan araçlar için taşıt kredisi verilir.
100.000 TL İle 12 Ay Vadeli İkini El Taşıt Kredileri
AKBANK İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.29
Aylık Taksit: 10.729.89 TL
Toplam Ödeme: 129.248 TL
KUVEYTTÜRK İkinci El Araç Finansmanı
Kar Payı Oranı: %3.49
Aylık Taksit: 10.880.53 TL
Toplam Ödeme: 131.116 TL
VAKIF KATILIM İkinci El Taşıt Finansmanı
Kar Payı Oranı: %2.99
Aylık Taksit: 10.493.56 TL
Toplam Ödeme: 126.422 TL
Türkiye İş Bankası İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.49
Aylık Taksit: 10.880.53 TL
Toplam Ödeme: 131.066 TL
Garanti BBVA İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %5.00
Aylık Taksit: 12.091.72 TL
Toplam Ödeme: 145.600 TL
DenizBank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.79
Aylık Taksit: 11.116.12 TL
Toplam Ödeme: 133.893 TL
QNB Finansbank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.80
Aylık Taksit: 11.124.02 TL
Toplam Ödeme: 133.988 TL
Şekerbank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.83
Aylık Taksit: 11.147.73 TL
Toplam Ödeme: 134.272 TL
Yapı Kredi İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4.79
Aylık Taksit: 11.919.53 TL
Toplam Ödeme: 143.534 TL
Odea İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4.99
Aylık Taksit: 12.083.50 TL
Toplam Ödeme: 145.502 TL
200.000 TL İle 48 Ay Vadeli İkinci El Taşıt Kredileri
AKBANK İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.29
Aylık Taksit: 9.614.24 TL
Toplam Ödeme: 462.583 TL
KUVEYTTÜRK İkinci El Araç Finansmanı
Kar Payı Oranı: %3.49
Aylık Taksit: 10.014.75 TL
Toplam Ödeme: 481.808 TL
VAKIF KATILIM İkinci El Taşıt Finansmanı
Kar Payı Oranı: %3.39
Aylık Taksit: 9.813.69 TL
Toplam Ödeme: 472.057 TL
Türkiye İş Bankası İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.39
Aylık Taksit: 10.014.75 TL
Toplam Ödeme: 481.708 TL
Garanti BBVA İkinci El Taşıt Kredisi
Kar Payı Oranı: %5.00
Aylık Taksit: 13.220.19 TL
Toplam Ödeme: 635.569 TL
VakıfBank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %1.59
Aylık Taksit: 6.503.79 TL
Toplam Ödeme: 313.181 TL
Halkbank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %1.65
Aylık Taksit: 6.303.57 TL
Toplam Ödeme: 317.971 TL
Ziraat Bankası İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %1.67
Aylık Taksit: 6.637.00 TL
Toplam Ödeme: 319.576 TL
Ziraat Katılım İkinci El Taşıt Finansmanı
Kar Payı Oranı: %1.89
Aylık Taksit: 7.010.54 TL
Toplam Ödeme: 337.505 TL
QNB Finansbank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.80
Aylık Taksit: 10.647.80 TL
Toplam Ödeme: 512.094 TL
Şekerbank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.83
Aylık Taksit: 10.834.25 TL
Toplam Ödeme: 521.044 TL
Anadolubank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.89
Aylık Taksit: 10.834.25 TL
Toplam Ödeme: 521.044 TL
HSBC İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.90
Aylık Taksit: 10.855.04 TL
Toplam Ödeme: 522.041 TL
Alternatif Bank İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3.99
Aylık Taksit: 11.042.76 TL
Toplam Ödeme: 531.052 TL
Yapı Kredi İkinci El Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %4.79
Aylık Taksit: 12.757.61 TL
Toplam Ödeme: 613.363 TLYENİGÜN HABER MERKEZİ