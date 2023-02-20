Depremden sağ olarak kurtulan binlerce vatandaşımızı yalnız bırakmayan Arabica Coffee House CEO’su Av. Sertaç Yalçın, depremzede vatandaşlarımıza başta ekmek ve su olmak üzere yüklü olarak temel gıda, hijyen kiti, çorba, sıcak içecek, ilaç ve bebek bezi taşıyan iki adet kamyonet, bir gezici kafesi olan driver aracı ve üç adet binek araç gönderdiklerini ve bölgeye konteyner desteği sağlayacaklarını duyurdu.

YARDIM KOLİLERİMİZ DEPREMZEDELERE ULAŞTI

Arabica Coffee House CEO’su Av.Sertaç Yalçın ; “Ülkemizin ve binlerce vatandaşımızın yaşadığı bu yıkıcı afet bizi derinden üzdü. Arabica ailesi olarak afet bölgemize iki adet kamyonet, üç binek araç ve bir adet gezici kafemiz olan driver aracımızla başta ekmek, su, çay, şeker, çorba, bebek bezi, polar şal, ilaç ve hijyen kiti yanı sıra peçete, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil desteği sağladık. Bu desteği devam ettirmek adına da biten ve azalan malzemeleri takviye araçlar ve çalışma arkadaşlarımızla Ankara’dan gönderdiğimiz ilave araçlarla destekledik. Devam süreçte de aynı şekilde yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırmaya çalışarak devam ettirirken kurulacak konteyner kentlere destek amaçlı konteyner alımları da yapacağız. Yardımlarımız hem kendi araçlarımızla hem de çalışma arkadaşlarımızla doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken eş zamanlı olarak tırlarla da su ve ekmek gönderimlerine devam edeceğiz. Tırlarla gönderdiğimiz su ve ekmekler, özel izinlerle doğrudan sahra mutfaklarına ulaştırılacak. Biz bu afet sürecinde bölgeye desteklerimizi ve yardımlarımızı elimizden gelen tüm imkanlarla sürdürüyor olacağız. Vefat eden vatandaşlarımızsa Allahtan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Ülke olarak bir daha böyle bir felaket yaşamamızı umuyorum.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ