Arabesk dünyasının yükselen yıldızı Derya Bedavacı, DB yapım ve Sony Müzik Türkiye iş birliğiyle 1 Temmuz’dan itibaren yeni şarkısı ‘Tövbe’ ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Söz ve müziği kendisine ait olan düzenlemede Berkay Şenol’un imzasının bulunduğu ‘Tövbe’ arabesk müziği severlerin yeni hiti olacak. Söz ve bestelerinin yanı sıra eşsiz yorumculuğu ile kendisine sağlam bir dinleyici kitlesi edinen Derya Bedavacı, yeni şarkısıyla da müzikseverlerin beklentilerini karşılamış olacak. Sosyo-kültürel seviyesi nerede olursa olsun kişilerin ortak özelliğinin hayatta yaşanılan acılar olduğunu belirten Bedavacı, yeni şarkısıyla da duygulara derinden dokunacak.

KLİBİ ÇOK KONUŞULACAK!

Melankoli kraliçesi Derya Bedavacı, yeni şarkısının klibi için İrem Haykır’ın kamerasının karşısına geçti. Çekimlerde gösterdiği performansı ile yönetmenden tam not alan Bedavacı, en az şarkısı kadar klibindeki renkli görüntülerle de kendinden söz ettirecek. Geçtiğimiz günlerde Harbiye Açıkhava’da verdiği konserinin biletleri günler öncesinden tükenen, sergilediği sahne performansıyla da uzun süre konuşulan Bedavacı, tüm sezon boyun