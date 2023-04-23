Araç içi aksesuarlar: Araç içi aksesuarlar, araçta daha iyi bir konfor ve kullanım deneyimi sağlayabilir. Bu araç içi aksesuarlar arasında, araç telefon tutucuları, navigasyon cihazları, kablosuz şarj cihazları, ses sistemleri ve güneşlikler bulunur. F Sınıfı Ehliyeti Olanlar Hangi Araçları Kullanabilir? F Sınıfı Ehliyet Alma Şartları Nelerdir?

Araç dışı aksesuarlar: Araç dışı aksesuarlar, aracın dış görünümünü ve performansını artırmak için kullanılır. Bu araç dışı aksesuarlar arasında, spoilerler, tampon koruyucular, egzoz sistemleri, jantlar ve farlar bulunur.

Araç performans yükseltmeleri: Araç performansını artırmak için, birçok yükseltme yapılabilmektedir. Bu yükseltmeler arasında, hava filtreleri, egzoz sistemleri, araç yazılımı, turbo şarjlar, turbo güçlendiricileri ve fren yükseltmeleri gibi yükseltmeler yer alabilir.

Güvenlik ve koruma ekipmanları: Güvenlik ve koruma ekipmanları, araç sürücülerinin ve yolcularının güvenliğini sağlamak için kullanılır. Bu ekipmanlar arasında, araç kamera sistemleri, araç alarm sistemleri, kapı koruyucuları ve koltuk koruyucuları bulunur.