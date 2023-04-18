Emniyet Kemeri Takın: Emniyet kemerinizi kullanmak, olası bir kaza durumunda yaşamınızı kurtarabilecek en önemli güvenlik önlemlerinden biridir. Hem ön hem de arka koltukta oturan yolcuların emniyet kemerlerini takmaları gerekmektedir.

Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanmayın: Alkol ve uyuşturucu maddeler, reaksiyon sürenizi yavaşlatır ve kaza riskini artırır. Bu nedenle, araç kullanmadan önce alkol veya uyuşturucu madde kullanımından kaçınmalısınız.

Hız Limitlerine Uyun: Hız limitleri, trafik güvenliği için belirlenen önemli kurallardır. Hız limitlerine uyarak, hem kendinizi hem de çevrenizdeki insanları koruyabilirsiniz.

Dikkatli ve Kontrollü Sürüş: Trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde sürüş yapmak, kazaların önlenmesine büyük katkı sağlar. Ani frenleme ve hızlanmalardan kaçınarak, kazalara neden olan risk faktörlerini azaltabilirsiniz.

Cep Telefonu ve Dijital Cihaz Kullanımından Kaçının: Araç kullanırken cep telefonu ve diğer dijital cihazları kullanmak, dikkatinizin dağılmasına ve kazalara yol açabilir. Trafikte olduğunuzda bu cihazları kullanmaktan kaçınarak, güvenli sürüş yapabilirsiniz.

Uygun Mesafe ve Şerit Değiştirme: Araç kullanırken, önünüzdeki araca yeterli mesafeyi bırakarak ani frenleme durumunda güvenli bir şekilde durabileceğiniz bir alan yaratmalısınız. Şerit değiştirirken dikkatli ve kontrollü bir şekilde hareket etmeli, dikkatli bir şekilde sinyal vermelisiniz.

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