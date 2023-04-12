Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek ve 23 Nisan Pazartesi gününe kadar sürecek. Hal böyle olunca aileleri tatil heyecanı sardı. Ara tatil Ramazan bayramı ile birleşince otel rezervasyonlarında da artış yaşandı.

Yarıyıl tatilinde ailelerin tercihi SPA ve termal otelleri

19 milyonu aşkın öğrencinin ara tatile girecek olmasını fırsat bilen ailelerin tercihi ise SPA ve termal oteller oldu. SPA otellerinin rezervasyonlarını dolduran aileler, hem dinlenecek hem de sağlıklarına kavuşacak.

Sağlıklı tatil

SPA merkezlerinin yıl boyu misafirlerini ağırladığını aktaran Sanitas SPA Kurucu Ortağı Dr. Şebnem Akman Balta "Ağrıları rahatlatan, kan dolaşımını hızlandıran, cildi güzelleştiren ve eklem rahatsızlıklarını gideren SPA'nın faydaları saymakla bitmiyor. Dört mevsim misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ancak havaların soğumasıyla SPA merkezlerine ilgi daha da artıyor. Özellikle şu an ara tatili fırsat bilen aileler SPA otellerini dolduracak. Aileler otellerde hem dinlenecek hem de sağlıklarına kavuşacak. Birçok otelde çocuklara uygun hizmetler de veriliyor" dedi.

Lüks değil ihtiyaç

SPA’nın artık bir ihtiyaç olduğunu aktaran Balta, “Evden çalışan insanların uygunsuz çalışma ortamları nedeniyle duruş bozuklukları yaşayabiliyor, ağrı çekebiliyorlar. Bu kişiler için büyük faydası oluyor. Ayrıca keyifli mekanlarda böyle hizmetler almazlarsa ilerde hastanelerde bunları yaptırmak zorunda kalacaklar. Bu hem daha keyifsiz hem de daha pahalıya mal olabilir” diye konuştu.

Yüzde 41’ini oluşturuyor

SPA’ların sağlık turizmindeki yer hakkında bilgi veren Sanitas SPA Kurucu Ortağı Dr. Şebnem Akman Balta “Bugün 438,6 milyar dolara ulaşan wellnessendüstrisinde konaklama tesisleri 93,4 milyar dolarla ilk sırayı alırken, wellness alışverişleri sıralamada 64,8 milyar dolar ile bulunuyor. Wellness endüstrisi içinde önemli bir paya sahip SPA da büyümesini sürdürüyor. SPA, wellness turizminin yüzde 41’ini oluşturuyor. SPA turizmi yıllık ortalama yüzde 11,1 büyürken, SPA gezi sayısı ise yılda ortalama yüzde 9,6 oranında büyüme kaydediyor. Ülkelerin iç turizmine bakıldığında SPA pazarı yüzde 25 oranla 108,1 milyar dolara ulaşıyor” ifadelerini kullandı.